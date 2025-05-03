Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Siti Fadia Main Rangkap saat Indonesia vs Korea Selatan di Semifinal Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |14:22 WIB
XIAMEN - Pebulutangkis spesialis ganda, Siti Fadia Silva Ramadhanti tiba-tiba bermain rangkap saat Indonesia vs Korea Selatan di semifinal Piala Sudirman 2025, Sabtu (3/5/2025) pukul 16.00 WIB. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres), PBSI, Eng Hian pun mengaku hal itu sengaja dilakukan karena bagian dari strategi agar Indonesia menang atas Korea Selatan.

Berdasarkan susunan pemain yang diturunkan Indonesia untuk melawan Korea Selatan, Fadia akan bermain di ganda campuran dan ganda putri. Ganda campuran akan dimainkan di partai pembuka dan ganda putri pada laga penutup.

1. Incar Poin di 3 Sektor

Eng Hian menjelaskan alasan pemilihan Fadia turun di dua nomor karena alasan strategi. Ia menyadari Indonesia memiliki kelemahan di dua sektor yakni tunggal putri dan ganda putri.

Karena itu, ia berharap sektor ganda putri yang memungkinkan ada di partai terakhir harus terjadi. Syaratnya tentu ada yang bermain rangkap, dan terpilihlah Fadia untuk turun di ganda campuran.

"Kami melihat dari kekuatan tim Korea adalah tunggal putri dan ganda putri jadi kami mengandalkan tiga nomor lainnya. Ganda campuran, tunggal putra dan ganda putra," ucap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Sabtu (3/5/2025).

"Ini tidak mengecilkan peran dua sektor lain tapi dari strategi inilah kami menginginkan ganda putri bermain di partai terakhir. Ini line up yang sesuai dengan yang kami perkirakan dan inginkan," lanjutnya.

2. Penyebab Dejan Jadi Pasangan Siti Fadia

Pada nomor ganda campuran, Fadia akan turun bersama Dejan Ferdinansyah. Sedangkan di ganda putri, Fadia akan berpasangan dengan bukan pasangan aslinya yakni Amallia Cahaya Pratiwi.

 

