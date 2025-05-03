Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bangganya Lanny Tria/Siti Fadia Bawa Indonesia Tembus Semifinal Piala Sudirman 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |13:31 WIB
Bangganya Lanny Tria/Siti Fadia Bawa Indonesia Tembus Semifinal Piala Sudirman 2025
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)




XIAMEN - Pasangan ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti, merasa bangga karena berkat kemenangannya di partai keempat kontra Thailand, Tim Merah-Putih berhasil lolos ke semifinal Piala Sudirman 2025. Sebab kemenangan Lanny/Fadia atas wakil Thailand, Jhenicha Sudjaipraparat/Sapsiree Taerattanachai, membuat kedudukan Indonesia menjadi 3-1.

1. Senang dan Bangga

Pada laga tersebut, Lanny/Fadia menumbangkan Jhenicha Sudjaipraparat/Sapsiree Taerattanachai dengan skor 21-14 dan 21-18. Lanny/Fadia senang bisa memberikan poin sekaligus mengantarkan Indonesia lolos ke semifinal.

"Sangat senang bisa membawa Indonesia masuk ke semifinal," ucap Lanny dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (3/5/2025).

"Alhamdulillah rasanya senang bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera dan memastikan kemenangan Indonesia," tambah Fadia.

Meski begitu, Lanny/Fadia tak menyangkal sedikit merasakan ketegangan untuk turun di laga tersebut. Namun, mereka mencoba mengatasi ketegangan tersebut karena enggan mengecewakan rekan-rekan lainnya.

Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)
Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Foto: PBSI)

"Ada rasa sedikit tegang saat masuk lapangan tapi tim sedang unggul 2-1 jadi kami mau berusaha semaksimal mungkin. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan teman-teman yang lain yang sudah berjuang," tambah Lanny.

Sebelum Lanny/Fadia, dua poin kemenangan Indonesia disumbangkan dari sektor tunggal yakni Jonatan Christie dan Putri Kusuma Wardani. Sedangkan di laga pembuka, Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja menelan kekalahan.

 

