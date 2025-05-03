Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ini Makna Selebrasi Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 yang Terinspirasi dari Jorge Lorenzo

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |00:05 WIB
Ini Makna Selebrasi Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 yang Terinspirasi dari Jorge Lorenzo
Alex Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: Ducati)
A
A
A

MAKNA selebrasi Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 terungkap. Dia mengaku terinspirasi dari Jorge Lorenzo.

Ya, pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, menjelaskan makna selebrasinya usai menjadi menang di MotoGP Spanyol 2025. Kemenangan ini membawanya ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

1. Berjaya di MotoGP Spanyol 2025

Alex Marquez berhasil menjuarai MotoGP Spanyol 2025. Adik Marc Marquez itu menang tanpa gangguan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Itu merupakan kemenangan pertama Alex di ajang MotoGP. Dengan kemenangan ini, Alex mencetak sejarah bersama dengan sang kakak Marc Marquez. Keduanya menjadi kakak-beradik pertama yang mampu menang di ajang MotoGP.

2. Selebrasi Kemenangan

Usai kemenangan itu, Alex berselebrasi dengan menghampiri lereng Sirkuit Jerez yang disesaki para penggemar. Dia pun melakukan selebrasi dengan mengangkat tangannya. Meski demikian, Alex mengakui bahwa tim tidak suka dengan perayaan itu.

"Tim tidak (menyukainya)," kata Alex sambil sedikit tertawa, dikutip dari Crash, Sabtu (3/5/2025).

“Mereka sudah bilang ke saya 'kenapa kamu melakukan itu dengan tanganmu?'" sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/38/3181210/marc_marquez-LO2x_large.jpg
Sempat Dituduh Bakal Hancurkan Ducati, Marc Marquez Justru Berikan Banyak Hal Positif di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181119/diogo_moreira-ATg6_large.jpg
Jadi Pembalap Terbaru di MotoGP 2026, Diogo Moreira Janji Buktikan Potensinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181118/diogo_moreira-EpY8_large.jpg
Diogo Moreira Sering Latihan Bareng Marquez Bersaudara, Langsung Menggila saat Debut di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181129/marc_marquez-tj8A_large.jpg
Ada Peran Krusial Gigi DallIgna dalam Kesuksesan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181053/pembalap_moto2_dan_moto3-uc1i_large.jpg
Ternyata Segini Kisaran Gaji Pembalap Moto2 dan Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181036/pol_espargaro_dan_brad_binder-NUnT_large.jpg
Kisah Pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder, Rider dengan Top Speed Terbaik Sepanjang MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement