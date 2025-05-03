Ini Makna Selebrasi Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 yang Terinspirasi dari Jorge Lorenzo

MAKNA selebrasi Alex Marquez di MotoGP Spanyol 2025 terungkap. Dia mengaku terinspirasi dari Jorge Lorenzo.

Ya, pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, menjelaskan makna selebrasinya usai menjadi menang di MotoGP Spanyol 2025. Kemenangan ini membawanya ke puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

1. Berjaya di MotoGP Spanyol 2025

Alex Marquez berhasil menjuarai MotoGP Spanyol 2025. Adik Marc Marquez itu menang tanpa gangguan di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Itu merupakan kemenangan pertama Alex di ajang MotoGP. Dengan kemenangan ini, Alex mencetak sejarah bersama dengan sang kakak Marc Marquez. Keduanya menjadi kakak-beradik pertama yang mampu menang di ajang MotoGP.

2. Selebrasi Kemenangan

Usai kemenangan itu, Alex berselebrasi dengan menghampiri lereng Sirkuit Jerez yang disesaki para penggemar. Dia pun melakukan selebrasi dengan mengangkat tangannya. Meski demikian, Alex mengakui bahwa tim tidak suka dengan perayaan itu.

"Tim tidak (menyukainya)," kata Alex sambil sedikit tertawa, dikutip dari Crash, Sabtu (3/5/2025).

“Mereka sudah bilang ke saya 'kenapa kamu melakukan itu dengan tanganmu?'" sambungnya.