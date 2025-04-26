Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala Sudirman 2025: Waktunya Tim Indonesia Pulangkan Trofi ke Tanah Air?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |08:41 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Piala Sudirman 2025: Waktunya Tim Indonesia Pulangkan Trofi ke Tanah Air?
Jadwal lengkap siaran langsung Piala Sudirman 2025 akan dibahas Okezone (Foto: PBSI)
XIAMEN – Jadwal lengkap siaran langsung Piala Sudirman 2025 akan dibahas Okezone. Turnamen bergengsi tersebut akan digelar di Xiamen, China, pada 27 April hingga 4 Mei 2025.

Tim Bulu Tangkis Indonesia tergabung di Grup D Piala Sudirman 2025. Jonatan Christie dan kawan-kawan bakal menghadapi Tim Bulu Tangkis Inggris, Tim Bulu Tangkis India, dan Tim Bulu Tangkis Denmark.

1. Pulangkan Trofi

Susunan pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)
Susunan pemain Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

Indonesia mengusung misi besar di turnamen kali ini. Mereka berharap dapat membawa pulang trofi Piala Sudirman ke Tanah Air yang terakhir kali dilakukan pada 1989 atau edisi pertama turnamen ini.

Turnamen ini memang mengambil nama dari Dick Sudirman, tokoh penting bulu tangkis Indonesia dan dunia. Maka dari itu, sudah sewajarnya Merah Putih berjuang keras meraihnya lagi.

2. Fase Grup

Tentu pertama-tama Tim Bulu Tangkis Indonesia harus lebih dulu berjuang di fase grup. Mereka akan melakoni tiga pertandingan melawan Inggris (27 April), India (29 April), dan Denmark (1 Mei).

Jika mampu finis minimal sebagai runner-up grup, Indonesia baru akan melangkah ke babak perempatfinal. Setelah itu, jalan semakin terjal lantaran akan bersua tim-tim hebat dari grup lain.

 

