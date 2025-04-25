Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Febriana/Amallia Antusias Debut di Piala Sudirman 2025, Siap Sumbang Poin

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |01:41 WIB
Febriana/Amallia Antusias Debut di Piala Sudirman 2025, Siap Sumbang Poin
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi antusias melakoni debut di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

JAKARTA - Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi antusias melakoni debut di Piala Sudirman 2025. Keduanya mengaku siap jika dipercaya pelatih untuk tampil di ajang beregu campuran bergengsi dunia tersebut.

Ana/Tiwi masuk dalam daftar skuad Indonesia yang akan beraksi di Piala Sudirman 2025. Selain mereka, ada juga duet Siti Fadia Silva Ramadhanti/Lanny Tria Mayasari di sektor ganda putri. Kedua pasangan ini akan saling berjuang untuk membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia meraih satu poin di sektornya.

1. Pengalaman Pertama

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi bermain di Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi bermain di Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)

Menariknya, ini akan menjadi pengalaman pertama Ana/Tiwi di ajang Piala Sudirman. Pasangan ranking delapan dunia itu berharap bisa memberika kontribusi positif untuk tim Merah Putih.

"Senang akhirnya bisa terpilih masuk tim Piala Sudirman, excited karena ini akan menjadi pertama kalinya untuk kami," kata Tiwi -sapaan akrab Amallia- dalam keterangan PBSI jelang keberangkatan, dikutip Jumat (25/4/2025).

"Semoga kami bisa memberikan yang terbaik, menyumbang angka untuk membawa Indonesia terus melaju," sambungnya.

2. Persiapan Baik

Sementara, Ana mengungkapkan persiapannya bersama Tiwi berjalan baik. Ia menyatakan siap jika dipercaya untuk turun sebagai wakil di sektor ganda putri.

"Persiapan kami berjalan baik, ada tambahan-tambahan pola latihan dari kak Karel (Mainaky) juga. Insya Allah kami siap bila nanti dipercaya untuk turun," ujar Ana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
