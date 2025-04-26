Respons Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Usai Jadi Ganda Campuran Nomor 1 Indonesia

JAKARTA - Status baru tengah dirasakan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Sebab usai meraih medali perunggu Badminton Asia Championships 2025, Jafar/Felisha telah resmi menyandang status ganda campuran nomor 1 Indonesia.

1. Jadi Ganda Campuran Terbaik Indonesia saat Ini

Hingga ranking per 22 April 2025, Jafar/Felisha menempati peringkat 20 dunia. Meski masih ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di peringkat 12 dunia, tetapi duet tersebut telah resmi bercerai.

Alhasil dengan situasi tersebut, Jafar/Felisha kini menempati peringkat teratas untuk ganda campuran Indonesia. Disusul Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang berjarak satu posisi di belakang Jafar/Felisha.

2. Enggan Jemawa

Walau menyandang peringkat satu di Indonesia, Jafar/Felisha tidak mau jemawa. Mereka menilai ranking patokan segalanya. Sebab yang mereka ingin kejar saat ini adalah prestasi.

"Enggak ngaruh lah mau nomor 1, nomor berapa juga. Yang berbicara kan kualitas bukan ranking. Ranking kan cuma sekedar kita biar bisa main pertandingannya aja gitu. Semuanya balik lagi ke kualitas ya. Enggak ngaruhlah," ucap Felisha kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (26/4/2025).

"Lagi juga kalau nomor 1 di Indonesia juga buat apa? Maunya nomor 1 di dunia," tegas Jafar.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

3. Makin Termotivasi

Akan tetapi, dengan adanya peningkatan ranking, Jafar/Felisha mengaku termotivasi untuk berprestasi lebih lagi. Namun, sekali lagi mereka menegaskan bahwa yang menjadi utama saat ini adalah mengejar prestasi.