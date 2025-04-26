Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Respons Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Usai Jadi Ganda Campuran Nomor 1 Indonesia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |02:05 WIB
Respons Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Usai Jadi Ganda Campuran Nomor 1 Indonesia
Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Status baru tengah dirasakan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Sebab usai meraih medali perunggu Badminton Asia Championships 2025, Jafar/Felisha telah resmi menyandang status ganda campuran nomor 1 Indonesia.

1. Jadi Ganda Campuran Terbaik Indonesia saat Ini

Hingga ranking per 22 April 2025, Jafar/Felisha menempati peringkat 20 dunia. Meski masih ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja di peringkat 12 dunia, tetapi duet tersebut telah resmi bercerai.

Alhasil dengan situasi tersebut, Jafar/Felisha kini menempati peringkat teratas untuk ganda campuran Indonesia. Disusul Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari yang berjarak satu posisi di belakang Jafar/Felisha.

2. Enggan Jemawa

Walau menyandang peringkat satu di Indonesia, Jafar/Felisha tidak mau jemawa. Mereka menilai ranking patokan segalanya. Sebab yang mereka ingin kejar saat ini adalah prestasi.

"Enggak ngaruh lah mau nomor 1, nomor berapa juga. Yang berbicara kan kualitas bukan ranking. Ranking kan cuma sekedar kita biar bisa main pertandingannya aja gitu. Semuanya balik lagi ke kualitas ya. Enggak ngaruhlah," ucap Felisha kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Sabtu (26/4/2025).

"Lagi juga kalau nomor 1 di Indonesia juga buat apa? Maunya nomor 1 di dunia," tegas Jafar.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)
Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu beraksi di BAC 2025 (Foto: PBSI)

3. Makin Termotivasi

Akan tetapi, dengan adanya peningkatan ranking, Jafar/Felisha mengaku termotivasi untuk berprestasi lebih lagi. Namun, sekali lagi mereka menegaskan bahwa yang menjadi utama saat ini adalah mengejar prestasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179818/jonatan_christie-zo0Q_large.jpg
Kisah Penuh Bangga Jonatan Christie, Senang Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah Mulai Jadi Ancaman di Tunggal Putra Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/40/3179847/jia_yi_fan-4OAy_large.jpg
Kisah Chen Tang Jie, Bikin Heboh Usai Ketangkap Basah Posting Foto Pebulu Tangkis Supercantik Jia Yi Fan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179501/chen_qingchen-hR3F_large.jpg
Kisah Haru Chen Qingchen, Ratu Bulu Tangkis China yang Umumkan Pensiun Usai Kalah di French Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/40/3179301/huang_yaqiong-sycH_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Putri Dunia yang Umumkan Pensiun pada 2025, Nomor 1 Bidadari Ganda Campuran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178993/rexy_mainaky_dan_ricky_subagja-wIUp_large.jpg
Kisah Penuh Haru Rexy Mainaky, Legenda Buu Tangkis Indonesia yang Rela Lepas Gelar Juara All England 1994 Setelah Teringat Duka Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement