Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh di Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |21:43 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh di Puncak!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Ducati Lenovo)
A
A
A

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez pun masih tak tersentuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

Hal ini terjadi lantaran Marquez sukses menang di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Dia tampil menggila dalam lakoni balapan 12 lap yang digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Sabtu (26/4/2025) malam WIB itu.

Marc Marquez melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Marc Marquez Menang

Marc Marquez sukses tampil gacor di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Start dari posisi kedua, dia langsung melesat kencang dan berhasil melewati Fabio Quartararo usai meninggalkan garis start.

Tetapi, Quartararo tak tinggal diam. Start dari pole position, dia langsung ambil alih lagi posisi pertama hingga memimpin di awal. Marc Marquez sendiri di urutan kedua, diikuti Alex Marquez dan kemudian Bagnaia berurutan.

Lewat 1 lap, Marquez langsung pepet ketat Quartararo. Dia pun berhasil merebut posisi pertama. Sayangnya, setelah itu, nasib sial dialami Quartararo yang malah terjatuh dan terseret ke gravel. Dia pun tak bisa lanjutkan balapan

Setelah itu, Marquez leluasa memimpin balapan. Dia tancap gas kencang hingga berjarak lebih dari 1 detik dari sang adik, Alex Marquez, yang terus mengekor di posisi kedua. Marquez yang tak terbendung akhirnya keluar sebagai pemenang.

2. Makin Kukuh di Puncak Klasemen

Kemenangan di sprint race MotoGP Spanyol 2025 membuat Marc Marquez makin kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia kini ada di posisi pertama dengan 135 poin.

Marquez unggul 20 poin dari Alex Marquez yang mengekor di posisi kedua. Kemudian, di urutan ketiga, ada Francesco Bagnaia dengan 104 poin sehingga tertinggal 31 angka dari Marc Marquez.

Posisi lima besar dilengkapi oleh Franco Morbidelli dan juga Fabio di Giannantonio. Morbidelli yang finis di urutan keempat catatkan 84 poin. Sementara itu, Di Giannantonio koleksi 52 poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180070/francesco_bagnaia_mengkritik_dokumenter_valentino_rossi_vs_marc_marquez_yang_dirilis_jelang_motogp_malaysia_2025-Gqmk_large.jpg
Francesco Bagnaia Kritik Tajam Dokumenter Valentino Rossi vs Marc Marquez, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180058/luca_marini_merasa_frustrasi_setelah_hanya_mampu_finis_di_posisi_8_pada_motogp_malaysia_2025-SoAM_large.jpg
Frustrasi Finis Posisi 8 di MotoGP Malaysia 2025, Luca Marini Keluhkan Suhu Panas hingga Pemilihan Ban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180075/francesco_bagnaia_masih_jadi_yang_terbaik_untuk_mendampingi_marc_marquez_di_ducati_lenovo-5Hvb_large.jpg
Alex Criville Ragu Ada yang Sanggup Jadi Rekan Setim Marc Marquez Selain Francesco Bagnaia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180147/pekan_balapan_motogp_2025_jadi_lebih_seru_tanpa_kehadiran_marc_marquez-7S3D_large.jpg
Absennya Marc Marquez Bikin MotoGP 2025 Jadi Lebih Seru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180055/simak_adu_kecepatan_motor_superbike_dengan_motogp-FfpD_large.jpg
Adu Kecepatan Motor Superbike dengan MotoGP, Bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/38/3180029/joan_mir_bangga_finis_ketiga_di_motogp_malaysia_2025_joanmir36official-tJL2_large.jpg
Finis Ketiga di MotoGP Malaysia 2025, Joan Mir: Saya Percaya Honda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement