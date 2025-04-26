Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Sprint Race MotoGP Spanyol 2025: Marc Marquez Tak Tersentuh di Puncak!

KLASEMEN sementara MotoGP 2025 kelar sprint race MotoGP Spanyol 2025 akan diulas Okezone. Marc Marquez pun masih tak tersentuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

Hal ini terjadi lantaran Marquez sukses menang di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Dia tampil menggila dalam lakoni balapan 12 lap yang digelar di Sirkuit Jerez, Spanyol, pada Sabtu (26/4/2025) malam WIB itu.

1. Marc Marquez Menang

Marc Marquez sukses tampil gacor di sprint race MotoGP Spanyol 2025. Start dari posisi kedua, dia langsung melesat kencang dan berhasil melewati Fabio Quartararo usai meninggalkan garis start.

Tetapi, Quartararo tak tinggal diam. Start dari pole position, dia langsung ambil alih lagi posisi pertama hingga memimpin di awal. Marc Marquez sendiri di urutan kedua, diikuti Alex Marquez dan kemudian Bagnaia berurutan.

Lewat 1 lap, Marquez langsung pepet ketat Quartararo. Dia pun berhasil merebut posisi pertama. Sayangnya, setelah itu, nasib sial dialami Quartararo yang malah terjatuh dan terseret ke gravel. Dia pun tak bisa lanjutkan balapan

Setelah itu, Marquez leluasa memimpin balapan. Dia tancap gas kencang hingga berjarak lebih dari 1 detik dari sang adik, Alex Marquez, yang terus mengekor di posisi kedua. Marquez yang tak terbendung akhirnya keluar sebagai pemenang.

2. Makin Kukuh di Puncak Klasemen

Kemenangan di sprint race MotoGP Spanyol 2025 membuat Marc Marquez makin kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dia kini ada di posisi pertama dengan 135 poin.

Marquez unggul 20 poin dari Alex Marquez yang mengekor di posisi kedua. Kemudian, di urutan ketiga, ada Francesco Bagnaia dengan 104 poin sehingga tertinggal 31 angka dari Marc Marquez.

Posisi lima besar dilengkapi oleh Franco Morbidelli dan juga Fabio di Giannantonio. Morbidelli yang finis di urutan keempat catatkan 84 poin. Sementara itu, Di Giannantonio koleksi 52 poin.