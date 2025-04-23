Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Yakin Ducati Rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025 karena Kesalahannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |13:32 WIB
Francesco Bagnaia Yakin Ducati Rekrut Marc Marquez di MotoGP 2025 karena Kesalahannya
Francesco Bagnaia yakin Ducati Lenovo merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025 karena kesalahannya (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia yakin Ducati Lenovo merekrut Marc Marquez di MotoGP 2025 karena kesalahannya tahun lalu. Dengan begitu, kedua pembalap akan saling mendorong saat musim berjalan.

Bagnaia gagal meraih hattrick gelar juara pada MotoGP 2024. Padahal, rider yang akrab disapa Pecco itu tampil cukup dominan dengan memenangi banyak balapan. Hanya saja, poin yang dikumpulkan olehnya kalah dari Jorge Martin.

1. 4 Balapan Awal

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025
Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Ducati merekrut Marquez sebagai tandem Bagnaia di MotoGP 2025 dan 2026. Secara mengejutkan, rider berjuluk Baby Alien itu langsung tampil moncer dengan memenangi empat sprint race dan tiga balapan utama dalam empat seri awal balapan musim ini.

Kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo cukup membuat Bagnaia mengalami tekanan. Ia mengatakan situasi seperti ini yang memang diinginkan oleh timnya. Mereka sengaja menciptakan iklim dengan dua pembalap bersaing dalam perebutan gelar juara.

“Saya pikir ini adalah situasi yang memang Ducati coba ciptakan, karena tahun lalu kami kehilangan gelar juara dunia karena saya membuat kesalahan,” kata Bagnaia, dilansir dari Crash, Rabu (23/4/2025).

“Ketika kamu lebih kuat dan memenangkan 18 balapan dalam satu musim (termasuk sprint), lalu kehilangan gelar, itu adalah hal yang sulit dijelaskan,” sambung pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179392/alex_marquez_sukses_menjadi_pemenang_balapan_motogp_malaysia_2025-XGxE_large.jpg
Hasil Race MotoGP Malaysia 2025: Alex Marquez Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179367/link_live_streaming_race_motogp_malaysia_2025_ada_di_akhir_artikel_ini-jFHs_large.jpg
Link Live Streaming Race MotoGP Malaysia 2025: Marc Marquez Absen, Francesco Bagnaia Berjaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179354/fermin_aldeguer-hp0O_large.jpg
Resmi Jadi Rookie of The Year di MotoGP 2025, Fermin Aldeguer Akui Sempat Ragu dengan Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179327/jadwal_siaran_langsung_motogp_malaysia_2025_hari_ini-TaSP_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung MotoGP Malaysia 2025 Hari Ini: Francesco Bagnaia Dominasi Balapan di Sepang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179298/marc_marquez_dan_alex_marquez-aBJT_large.jpg
Marc Marquez Kirim Pesan Haru Usai Alex Marquez Resmi Jadi Runner-Up MotoGP 2025: Menderita-Menang Bersama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/38/3179295/gilang_fans_motogp_asal_indonesia-LN4j_large.jpg
MotoGP Malaysia 2025: Cerita Fans Indonesia Rela Terbang dari Palu ke Sepang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement