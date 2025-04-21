Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Ganda Putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Dipanggil Takoyaki?

Lutfan Faizi , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |11:29 WIB
Kenapa Ganda Putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Dipanggil Takoyaki?
Ganda putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dipanggil Takoyaki karena hal ini (Foto: Instagram/@kobayashi0710)
A
A
A

KENAPA ganda putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dipanggil Takoyaki? Simak jawabannya di artikel ini!

Julukan “Takoyaki” kerap bermunculan di media sosial hingga forum komunitas bulu tangkis. Sekilas, sebutan ini terdengar unik dan menghibur, terlebih karena itu merupakan camilan populer khas Jepang yang berbentuk bulat dengan isian gurita.

1. Takoyaki

7 Resep Takoyaki

Ternyata, sebutan ini berasal dari kreativitas para pencinta bulu tangkis Indonesia yang memang gemar menciptakan nama-nama julukan khas bagi atlet favorit mereka. Hoki dan Kobayashi tak luput dari perhatian.

Terkait pemilihan julukan “Takoyaki” sendiri, asal muasalnya sendiri didasarkan pada akronim kedua pebulu tangkis tersebut. Sebagian fans mungkin merasa tidak ingin kesulitan mengingat pasangan itu, sehingga menyingkatnya dengan nama “Takoyaki”.

2. Julukan Unik Lain Pebulu Tangkis Dunia

Selain pasangan ganda putra Jepang itu, fans bulu tangkis Indonesia juga banyak memberi julukan ‘nyeleneh’ untuk pemain lainnya. Contohnya adalah “Haji Endo” yang diberikan untuk pebulu tangkis Jepang, Hiroyuki Endo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178816/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_pearly_tan_yang_ternyata_punya_smash_tercepat-DQsd_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Malaysia Pearly Tan, Pemilik Smash Tercepat hingga Masuk Guinness World Records
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178827/alwi_farhan-CGjz_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Alwi Farhan, Pernah Jadi Kapten Sepak Bola Solo Sebelum Mantap di Dunia Tepok Bulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/40/3178677/chae_yu_jung-0DO7_large.jpg
Pebulu Tangkis Supercantik Chae Yu Jung Resmi Umumkan Pensiun, Tulis Pesan Haru di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178599/simak_kisah_spiritual_pebulu_tangkis_mohammad_ahsan_yang_teguh_menjalankan_3_sunnah_nabi-pENn_large.jpg
Kisah Spiritual Pebulu Tangkis Mohammad Ahsan, Jalankan 3 Sunnah Nabi saat Bertanding di Lapangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3178101/berikut_tiga_pebulu_tangkis_tunggal_putra_top_dunia_yang_bersinar_usai_tinggalkan_pelatnas_negaranya-hGeg_large.jpeg
3 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Top Dunia yang Bersinar Usai Tinggalkan Pelatnas Negaranya, Nomor 1 Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement