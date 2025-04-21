Kenapa Ganda Putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Dipanggil Takoyaki?

Ganda putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dipanggil Takoyaki karena hal ini (Foto: Instagram/@kobayashi0710)

KENAPA ganda putra Jepang Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi dipanggil Takoyaki? Simak jawabannya di artikel ini!

Julukan “Takoyaki” kerap bermunculan di media sosial hingga forum komunitas bulu tangkis. Sekilas, sebutan ini terdengar unik dan menghibur, terlebih karena itu merupakan camilan populer khas Jepang yang berbentuk bulat dengan isian gurita.

1. Takoyaki

Ternyata, sebutan ini berasal dari kreativitas para pencinta bulu tangkis Indonesia yang memang gemar menciptakan nama-nama julukan khas bagi atlet favorit mereka. Hoki dan Kobayashi tak luput dari perhatian.

Terkait pemilihan julukan “Takoyaki” sendiri, asal muasalnya sendiri didasarkan pada akronim kedua pebulu tangkis tersebut. Sebagian fans mungkin merasa tidak ingin kesulitan mengingat pasangan itu, sehingga menyingkatnya dengan nama “Takoyaki”.

2. Julukan Unik Lain Pebulu Tangkis Dunia

Selain pasangan ganda putra Jepang itu, fans bulu tangkis Indonesia juga banyak memberi julukan ‘nyeleneh’ untuk pemain lainnya. Contohnya adalah “Haji Endo” yang diberikan untuk pebulu tangkis Jepang, Hiroyuki Endo.