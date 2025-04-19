Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia dan Palembang BSB vs Bhayangkara Presisi

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 19 April 2025 |06:55 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia dan Palembang BSB vs Bhayangkara Presisi
Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final four Proliga 2025 hari ini, Sabtu (19/4/2025) menyajikan dua laga menarik. Pertama ada Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan yang kedua ada Palembang Bank Sumsel Babel (BSB) vs Bhayangkara Presisi.

Sebagai informasi, pertandingan final four ini akan berlangsung dalam tiga seri dan berlangsung selama tiga pekan. Setelah itu, final itu ditutup pada partai puncak grand final yang berlangsung di GOR Amongrogo Yogyakarta, 10 dan 11 Mei 2025 mendatang.

Adapun laga final four akan dilangsungkan di tiga kota besar di Indonesia. Selain laga pembuka di Kediri, pada 17-20 April 2025 nanti, dua seri lainnya berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 24-27 April 2025 dan GOR Sritex Arena Solo, 1-4 Mei 2025 mendatang.

1. Jakarta Pertamina Enduro vs Gresik Petrokimia

Gresik Petrokimia kini menjadi sorotan karena keberhasilan mereka merekrut sang megabintang, Megawati Hangetsri untuk final four Proliga 2025. Namun, Megawati belum bermain saat Gresik Petrokimia melawan Jakarta Popsivo Polwan di laga perdana final four Proliga 2025.

Alasannya karena Megawati masih dalam tahap penyembuhan pasca cedera membela Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Lantas akankan Megawati bakal debut saat melawan Jakarta Pertamina Enduro?

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

Satu hal yang pasti, Gresik Petrokimia membutuhkan kekuatan terbaiknya untuk melawan Pertamina Enduro. Pasalnya Pertamina Enduro salah satu tim kuat saat bermain di musim reguler Proliga 2025, di mana klub voli tersebut finis kedua.

Sementara Gresik finis terakhir pada musim reguler tersebut. Jadi, tak heran Gresik Petrokimia mendatangkan Megawati Hangestri di final four Proliga 2025 untuk meningkatkan kekuatan mereka.

 

