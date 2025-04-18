Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani Menang 3-0 atas Palembang Bank SumselBabel, Gresik Petrokimia Tumbang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |22:31 WIB
Rekap Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani Menang 3-0 atas Palembang Bank SumselBabel, Gresik Petrokimia Tumbang
Jakarta Lavani kala berlaga. (Foto: Instagram/@lavani.forever)
REKAP hasil Final Four Proliga 2025 hari ini, Jumat (18/4/2025). Hasil manis diraih Jakarta Lavani yang sukses sikat Palembang Bank SumselBabel.

Sebanyak dua pertandingan tersaji pada pekan pertama babak final four Proliga 2025 hari inii. Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta Lavani Livin Transmedia kompak meraih kemenangan atas lawannya.

gresik petrokimia foto ig @petrovoli_.jpg

1. Gresik Petrokimia Tumbang

Pekan pertama babak final four Proliga 2025 dimainkan di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur. Duel tim putri yang mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan kontra Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menjadi laga pembuka hari ini.

Megawati Hangestri Pertiwi masih harus absen memperkuat Gresik Petrokimia di laga tersebut. Tim asal Gresik itu cukup kesulitan dalam meredam serangan yang dilancarkan para pemain Popsivo Polwan.

Gresik Petrokimia sempat mencuri kemenangan di set pertama. Namun sayangnya, Popsivo Polwan mampu bangkit dan berhasil mengunci kemenangan dalam empat set dengan skor 3-1 (24-26, 25-17, 25-20, 25-16).

Outside Hitter Popsivo Polwan, Madison Kingdon, tampil gemilang di laga tersebut. Pemain asal Amerika Serikat itu mengemas total 19 poin, terbanyak di pertandingan tersebut.

 

Halaman:
1 2
