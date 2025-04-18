Klasemen Sementara Final Four Proliga 2025 Kelar Laga Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia: Tim Megawati Hangestri Terpuruk di Dasar!

KLASEMEN sementara Final Four Proliga 2025 kelar laga Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia akan diulas Okezone. Tim Megawati Hangestri terpuruk di dasar klasemen.

Ya, laga seru yang mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia baru saja rampung digelar. Laga itu berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, pada Jumat (18/4/2025) pukul 16.00 WIB.

1. Gresik Petrokimia Tumbang

Diketahui, Gresik Petrokimia sendiri baru saja merekrut pevoli bintang Tanah Air, Megawati Hangestri. Sayangnya, Megawati belum bisa bermain di laga itu.

Tak diperkuat Megawati, Gresik Petrokimia harus menelan kekalahan di laga perdananya pada Final Four Proliga 2025. Mereka kalah dengan skor 1-3 (26-24, 17-25, 20-25, dan 16-25).

Sejatinya, Gresik Petrokimia memulai laga dengan apik meski mendapat perlawanan sengit. Spike-spike keras dari Hanna Davyskiba berhasil membuahkan poin demi poin hingga membawa timnya menang 26-24.

Sayangnya, Gresik Petrokimia kena comeback setelah itu. Jakarta Popsivo Polwan yang diperkuat para pemain bintang Tanah Air juga, seperti Yolla Yuliana hingga Shella Bernadetha sukses memenangkan laga di 3 set setelahnya.