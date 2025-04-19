Hasil Latihan Bebas 2 F1 GP Arab Saudi 2025: Lando Norris Tercepat, Max Verstappen Posisi Ke-3

JEDDAH – Pembalap Tim McLaren, Lando Norris berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan 2 Formula One (F1) GP Arab Saudi 2025, pada Sabtu (19/4/2025) pagi WIB. Norris mampu menjadi yang tercepat usai membukukan waktu 1 menit 28,267 detik.

Sementara itu, posisi kedua menjadi milik rekan setimnya di McLaren, yakni Oscar Piastri. Piastri mencatatkan waktu 1 menit 28,430 detik.

1. Persaingan Ketat

Lalu urutan ketiga menjadi milik pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. Sang juara bertahan tampak kesulitan mengejar catatan waktu duo McLaren dan harus puas menempati posisi ketiga dengan membukukan waktu 1 menit 28, 547 detik.

Meski masih kalah dari Norris dan Piastri, Verstappen tampak lebih nyaman di dalam mobil dibandingkan sesi sebelumny. Kemudian Charles Leclerc menjadi yang tercepat keempat, sekaligus menjadi pembalap Ferrari tercepat di sesi tersebut.

Leclerc menunjukkan kecepatan yang hebat dengan menggunakan ban medium, mencatatkan waktu tercepat sesi tersebut sebelum simulasi kualifikasi. Namun, ia kesulitan untuk meningkatkan performanya saat beralih ke ban lunak.

Kejadian menarik juga terjadi dengan pembalap Red Bull Racing, Yuki Tsunoda yang mengakhiri sesi di sisi dinding trek ketika sesi latihan bebas 2 masih menyisakan waktu 10 menit. Tsunoda menabrak dinding bagian dalam saat mendekati tikungan terakhir sebelum terjatuh di sisi kanan.

Kabar baiknya, sebelum insiden itu terjadi Tsunoda sudah mencatatkan waktu yang baik. Ia mencatat waktu terbaik keenam dalam sesi latihan bebas kedua F1 GP Arab Saudi 2025.