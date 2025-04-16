Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+

JADWAL dan link live streaming F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Balapan seru itu akan digelar di Sirkuit Corniche, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 18 April 2025 hingga Minggu 20 April 2025.

Saatnya kembali menyaksikan balapan penuh adrenalin di sirkuit jalan raya tercepat dunia, Jeddah Corniche Circuit! Formula 1 GP Arab Saudi 2025 akan kembali mengguncang Kota Jeddah dengan kecepatan luar biasa dan strategi memukau dari para pembalap terbaik dunia.

Nonton seluruh rangkaian balapannya di channel beIN Sports 1 melalui VISION+. Klik di sini untuk streaming dan jangan sampai tertinggal detik-detik penuh aksi di lintasan malam Timur Tengah.

Berikut jadwal lengkap F1 GP Arab Saudi 2025:

Jumat, 18 April 2025

20:25 WIB – Practice 1

23:55 WIB – Practice 2

Sabtu, 19 April 2025

02:15 WIB – The F1 Show

20:25 WIB – Practice 3

23:10 WIB – Qualifying Pre Show

23:55 WIB – Qualifying

Minggu, 20 April 2025

01:00 WIB – Qualifying Post Show

22:30 WIB – Grand Prix Sunday

23:55 WIB – Main Race

Senin, 21 April 2025

02:00 WIB – Chequered Flag