Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |13:36 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+
Saksikan F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming F1 GP Arab Saudi 2025 di Vision+ akan diulas Okezone. Balapan seru itu akan digelar di Sirkuit Corniche, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat 18 April 2025 hingga Minggu 20 April 2025.

Saatnya kembali menyaksikan balapan penuh adrenalin di sirkuit jalan raya tercepat dunia, Jeddah Corniche Circuit! Formula 1 GP Arab Saudi 2025 akan kembali mengguncang Kota Jeddah dengan kecepatan luar biasa dan strategi memukau dari para pembalap terbaik dunia.

Start balapan F1 GP Bahrain 2025 (Foto: X/@F1)

Nonton seluruh rangkaian balapannya di channel beIN Sports 1 melalui VISION+. Klik di sini untuk streaming dan jangan sampai tertinggal detik-detik penuh aksi di lintasan malam Timur Tengah.

Berikut jadwal lengkap F1 GP Arab Saudi 2025:

Jumat, 18 April 2025

20:25 WIB – Practice 1

23:55 WIB – Practice 2

Sabtu, 19 April 2025

02:15 WIB – The F1 Show

20:25 WIB – Practice 3

23:10 WIB – Qualifying Pre Show

23:55 WIB – Qualifying

Minggu, 20 April 2025

01:00 WIB – Qualifying Post Show

22:30 WIB – Grand Prix Sunday

23:55 WIB – Main Race

Senin, 21 April 2025

02:00 WIB – Chequered Flag

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/37/3177340/f1_gp_amerika_setikat_2025-omL6_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming F1 GP Amerika Serikat 2025 Minggu Ini di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158277/max_verstappen-QfO1_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Max Verstappen Menggila Rebut Kemenangan, Asapi Duo McLaren!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/37/3158149/oscar_piastri-8RK0_large.jpg
Hasil Kualifikasi Sprint Race F1 GP Belgia 2025: Oscar Piastri Tercepat, Asapi Max Verstappen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/37/3152417/f1_gp_inggris_2025-VSfi_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Inggris 2025 di Vision+, Siapa Tercepat di Silverstone?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/37/3149541/charles_leclerc-oR5S_large.jpg
Harta Kekayaan Charles Leclerc, Pembalap Top F1 yang Like Foto Pernikahan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/37/3142977/saksikan_f1_gp_spanyol_2025_di_vision_plus-fsAr_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Spanyol 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement