HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Megawati Hangestri dan Yolla Yuliana Debut di Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |06:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Megawati Hangestri dan Yolla Yuliana Debut di Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia?
Yolla Yuliana bersama Shella Bernadetha bermain untuk Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)
A
A
A

JADWAL siaran langsung final four Proliga 2025 pada hari ini, Jumat (18/4/2025) menyajikan dua laga menarik dari sektor putra dan putri. Seperti halnya ada Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dan Jakarta LavAni vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Sebagai informasi, laga final four ini akan berlangsung dalam tiga seri selama tiga pekan. Setelah itu, final itu ditutup pada partai puncak grand final yang berlangsung di GOR Amongrogo Yogyakarta, 10 dan 11 Mei 2025 mendatang.

Adapun laga final four akan dilangsungkan di tiga kota besar di Indonesia. Selain laga pembuka di Kediri, pada 17-20 April 2025 nanti, dua seri lainnya berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 24-27 April 2025 dan GOR Sritex Arena Solo, 1-4 Mei 2025 mendatang.

Seri Kediri sendiri sudah berlangsung sejak Kamis 17 April 2025. Dua pertandingan sudah dimainkan, dan kini dua laga akan berlangsung sore dan malam nanti.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia akan membuka pertandingan final four Proliga 2024-2025 hari ini. Laga tersebut dinantikan banyak pihak mengingat Gresik Petrokimia baru saja berhasil merekrut nama besar, yakni Megawati Hangestri.

Megawati Hangestri yang sudah menyelesaikan perjalanannya bersama Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 pun kini resmi bermain di Gresik Petrokimia. Lantas akankan Megawati akan debut disaat Gresik Petrokimia melawan Jakarta Popsivo Polwan?

Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)
Megawati Hangestri gabung Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. (Foto: Instagram/petrovoli_)

Menariknya tak hanya Gresik Petrokimia yang kedatangan nama besar. Jakarta Popsivo Polwan pun juga kedatangan pemain bintang, yakni Yolla Yuliana yang juga baru menyelesaikan perjalanan di Jepang bersama Tokyo Sunbeams.

 

