Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bhayangkara Raih Kemenangan

Jakarta Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Elektrik PLN di hari pertama Final Four Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)

KEDIRI – Hasil dua laga final four Proliga 2025 hari ini, Kamis (17/4/2025), sudah diketahui. Ajang itu berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur.

Jakarta Pertamina Enduro di kategori putri dan Jakarta Bhayangkara di kategori putra kompak meraih kemenangan. Tentu ini menjadi modal bagus menatap laga-laga berikutnya.

1. Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)

Dalam laga pertama, Jakarta Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Elektrik PLN (putri) dengan skor 3-1 (25-20, 28-26, 20-25, 25-23). Pelatih Bullent Karslioglu mengatakan timnya tidak mudah untuk mengalahkan lawan.

"Karena pemain-pemain kami kurang maksimal, terutama pemain asing baru. Tapi kami terus mencoba tampil lebih baik," kata Bullent usai laga, dikutip Kamis (17/4/2025).

Salah satu pemain Pertamina Enduro, Jordan Thompson mengakui, belum bisa tampil maksimal karena baru datang. Ia pun terkendala cuaca yang cukup panas di Kediri.

"Kami lumayan lelah, tapi kami bisa menikmati pertandingan hari ini," kata Thompson.

2. Kesalahan

Sementara itu, asisten pelatih Elektrik PLN, Alim Suseno mengatakan, timnya banyak melakukan kesalahan. Alhasil, kemenangan yang diupayakan tidak dapat diraih dalam laga tersebut.

"Kesalahan-kesalahan kami lebih banyak di poin-poin krusial. Tapi lagi-lagi pemain kami kurang maksimal, dan kehilangan di poin-poin krusial. Malam ini memang kami kurang beruntung," tukas Alim.