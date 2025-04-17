Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bhayangkara Raih Kemenangan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |22:09 WIB
Hasil Final Four Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Bhayangkara Raih Kemenangan
Jakarta Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Elektrik PLN di hari pertama Final Four Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)
A
A
A

KEDIRI – Hasil dua laga final four Proliga 2025 hari ini, Kamis (17/4/2025), sudah diketahui. Ajang itu berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, Jawa Timur.

Jakarta Pertamina Enduro di kategori putri dan Jakarta Bhayangkara di kategori putra kompak meraih kemenangan. Tentu ini menjadi modal bagus menatap laga-laga berikutnya.

1. Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN

Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)
Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Elektrik PLN di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@jpevolley)

Dalam laga pertama, Jakarta Pertamina Enduro mengalahkan Jakarta Elektrik PLN (putri) dengan skor 3-1 (25-20, 28-26, 20-25, 25-23). Pelatih Bullent Karslioglu mengatakan timnya tidak mudah untuk mengalahkan lawan.

"Karena pemain-pemain kami kurang maksimal, terutama pemain asing baru. Tapi kami terus mencoba tampil lebih baik," kata Bullent usai laga, dikutip Kamis (17/4/2025).

Salah satu pemain Pertamina Enduro, Jordan Thompson mengakui, belum bisa tampil maksimal karena baru datang. Ia pun terkendala cuaca yang cukup panas di Kediri.

"Kami lumayan lelah, tapi kami bisa menikmati pertandingan hari ini," kata Thompson.

2. Kesalahan

Sementara itu, asisten pelatih Elektrik PLN, Alim Suseno mengatakan, timnya banyak melakukan kesalahan. Alhasil, kemenangan yang diupayakan tidak dapat diraih dalam laga tersebut.

"Kesalahan-kesalahan kami lebih banyak di poin-poin krusial. Tapi lagi-lagi pemain kami kurang maksimal, dan kehilangan di poin-poin krusial. Malam ini memang kami kurang beruntung," tukas Alim. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement