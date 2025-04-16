Jadwal Lengkap Final Four Proliga 2025 Seri Kediri: Dibuka dengan Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN dan Bhayangkara Presisi vs Surabaya Samator

JADWAL lengkap final four Proliga 2025 seri Kediri dapat Anda ketahui di artikel ini. Pada hari pertama seri Kediri dimainkan, akan ada dua laga pembuka yang mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN (putri) dan Bhayangkara Presisi vs Surabaya Samator (putra).

Sebagai informasi, final four Proliga 2025 akan berlangsung dalam tiga seri yang berlangsung selama tiga pekan. Setelah itu, final four itu ditutup pada partai puncak grand final yang berlangsung di GOR Amongrogo Yogyakarta, pada 10 dan 11 Mei 2025 mendatang.

1. Seri Kediri sebagai Pembuka

Laga final four Proliga 2025 akan dilangsungkan di tiga kota besar di Indonesia. Selain laga pembuka di Kediri, pada 17-20 April 2025 nanti, dua seri lainnya berlangsung di GOR Jatidiri Semarang, 24-27 April 2025 dan GOR Sritex Arena Solo, 1-4 Mei 2025 mendatang.

Pada seri Kediri nanti, laga Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN dan Bhayangkara Presisi vs Surabaya Samator akan berlangsung di hari pembuka. Tentu kedua laga tersebut diprediksi akan berjalan sangat menarik.

Apalagi setiap tim kini sudah mendatangkan sejumlah pemain baru yang diharapkan bisa mendongkrak performa tim selama di final four Proliga 2025. Seperti Jakarta Pertamina Enduro telah mengganti satu pemain asingnya yaitu Erica Mary Staunton dengan Jordan McKenzie Thompson dari Amerika Serikat.

Sementara Jakarta Electric PLN dipastikan mengganti satu pemain asingnya, Valentina Diouf dengan Kelsey Robinson Cook dari Amerika Serikat juga. Dengan hadirnya amunisi baru, peta persaingan final four Proliga 2025 semakin sulit ditebak.

Berikut Peserta Final Four Proliga 2025:

Tim voli putri

Jakarta Popsivo Polwan

Jakarta Pertamina Enduro

Jakarta Electric PLN

Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

Tim voli putra

Jakarta LavAni Livin Transmedia

Jakarta Bhayangkara Presisi

Surabaya Samator

Palembang Bank Sumsel Babel