Kecelakaan Lagi di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Disarankan Lebih Bersabar

DOHA – Pengamat MotoGP, Ricard Jove ikut prihatin melihat kondisi pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin yang mengalami kecelakaan lagi saat mentas di MotoGP Qatar 2025. Menurut Jove, saat ini ia berharap Martin bisa lebih bersabar dan menahan diri sehingga nantinya bisa beradaptasi lebih cepat.

1. Prihatin dengan Kondisi Martin

Jorge Martin dalam situasi yang rumit karena kembali terjatuh di balapan utama MotoGP Qatar, Senin (14/4/2025). Pembalap asal Spanyol itu dikonfirmasi mengalami delapan patah tulang rusuk.

Cedera ini membuat Martin berpotensi absen dalam seri balapan selanjutnya di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu (27/4/2025) mendatang. Tentunya, ini merupakan pertanda yang buruk bagi Martin.

Sebab, dia sudah melewatkan tiga balapan awal di musim ini juga karena cedera. Sang juara bertahan cedera karena kecelakaan pada tes pramusim dan latihan sebelum seri pertama di Thailand.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Jove menilai situasi Martinator -julukan Jorge Martin- memang sangat rumit. Menurutnya, kemungkinan besar Martin kecelakaan di Qatar lantaran kurang bugar. Namun, Jove juga tak menampik ada sedikit benturan sehingga membuatnya terjatuh.

"Saya tidak mengatakan cedera itu disebabkan langsung oleh jatuh, karena ada juga sedikit benturan dari belakang," ujar Jove dikutip dari Motosan, Kamis (17/4/2025).

"Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi saya tahu bahwa memulai lagi dengan apa yang telah dilaluinya, setelah dua kali mengalami cedera pada enam tulang rusuk," tambahnya.