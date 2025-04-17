Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kecelakaan Lagi di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Disarankan Lebih Bersabar

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |00:01 WIB
Kecelakaan Lagi di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Disarankan Lebih Bersabar
Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

DOHA – Pengamat MotoGP, Ricard Jove ikut prihatin melihat kondisi pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin yang mengalami kecelakaan lagi saat mentas di MotoGP Qatar 2025. Menurut Jove, saat ini ia berharap Martin bisa lebih bersabar dan menahan diri sehingga nantinya bisa beradaptasi lebih cepat.

1. Prihatin dengan Kondisi Martin

Jorge Martin dalam situasi yang rumit karena kembali terjatuh di balapan utama MotoGP Qatar, Senin (14/4/2025). Pembalap asal Spanyol itu dikonfirmasi mengalami delapan patah tulang rusuk.

Cedera ini membuat Martin berpotensi absen dalam seri balapan selanjutnya di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu (27/4/2025) mendatang. Tentunya, ini merupakan pertanda yang buruk bagi Martin.

Sebab, dia sudah melewatkan tiga balapan awal di musim ini juga karena cedera. Sang juara bertahan cedera karena kecelakaan pada tes pramusim dan latihan sebelum seri pertama di Thailand.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Jove menilai situasi Martinator -julukan Jorge Martin- memang sangat rumit. Menurutnya, kemungkinan besar Martin kecelakaan di Qatar lantaran kurang bugar. Namun, Jove juga tak menampik ada sedikit benturan sehingga membuatnya terjatuh.

"Saya tidak mengatakan cedera itu disebabkan langsung oleh jatuh, karena ada juga sedikit benturan dari belakang," ujar Jove dikutip dari Motosan, Kamis (17/4/2025).

"Saya tidak tahu dari mana asalnya, tetapi saya tahu bahwa memulai lagi dengan apa yang telah dilaluinya, setelah dua kali mengalami cedera pada enam tulang rusuk," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177830/pedro_acosta_jadi_satu_satunya_rider_spanyol_di_motogp_2025_yang_belum_pernah_menang-MI51_large.jpg
Pedro Acosta Jadi Satu-satunya Rider Spanyol di MotoGP 2025 yang Belum Pernah Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177815/pedro_acosta_lagi_lagi_harus_gigit_jari_usai_raul_fernandez_jadi_pemenang_di_motogp_australia_2025-e51L_large.jpg
Pedro Acosta Dilangkahi 2 Kompatriotnya Usai Raul Fernandez Menangi MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177771/raul_fernandez-2dhw_large.jpg
Reaksi Raul Fernandez Cetak Sejarah Menang Pertama Kali di MotoGP: Saya Menangis di Balik Helm!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177756/para_pembalap_motogp-7mty_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Australia 2025: Francesco Bagnaia Digeser Marco Bezzecchi dari 3 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177750/raul_fernandez-saxB_large.jpg
Hasil Race MotoGP Australia 2025: Kejutan! Raul Fernandez Menang Perdana, Francesco Bagnaia Jatuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177745/marco_bezzecchi-NDFv_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Race MotoGP Australia 2025: Kejutan Hadir saat Marc Marquez Absen?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement