HOME SPORTS SPORT LAIN

Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN Siap Tampil Maksimal di Laga Pembuka Final Four Proliga 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |18:59 WIB
Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN Siap Tampil Maksimal di Laga Pembuka Final Four Proliga 2025
Jakarta Electric PLN siap beraksi di final four Proliga 2025. (Foto: Instagram/jevolley.id)
A
A
A

KEDIRI - Jelang final four Proliga 2025, dua tim yakni Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN dipastikan siap untuk mengincar gelar juara. Keduanya pun siap unjuk kualitas di laga pembuka final four Proliga 2025 yang berlangsung di GOR Jayabaya, Kediri, pada Kamis 17 Juli 2025.

Selain Jakarta Pertamina Enduro dan Jakarta Electric PLN, masih ada dua tim voli putri yang ikut meramaikan final four Proliga 2025 tersebut. kedua tim yang dimaksud adalah Jakarta Popsivo Polwan dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Selain itu, di sektor putra, empat tim yang masuk ke babak empat besar adalah juara bertahan Jakarta Bhayangkara Presisi, Jakarta LavAni Livin' Transmedia, Surabaya Samator, dan Palembang Bank SumselBabel.

1. Jakarta Pertamina Enduro Siap Tampil

Manajer Tim Pertamina Enduro, Widi Triyoso mengatakan sangat antuasias untuk segera memainkan final four. Timnya pun akan berusaha meraih hasil maksimal dalam laga nanti.

"Kami sudah siap memenangkan pertandingan melawan PLN. Karena setiap pertandingan di final four itu buat kami penting, makanya target kami menang," ujar manajer tim Pertamina Enduro, Widi Triyoso dalam keterangannya.

Menurutnya, Pertamina Enduro akan mengganti satu pemain asingnya yaitu Erica Mary Staunton dengan Jordan McKenzie Thompson dari AS.

jakarta electric pln 2024 foto ig @jevolley.id
jakarta electric pln 2024 foto ig @jevolley.id

2. Jakarta Electric PLN Nambah Amunisi

Sementara itu, Electric PLN juga dipastikan akan mengganti satu pemain asingnya, Valentina Diouf dengan Kelsey Robinson Cook dari Amerika Serikat.

"Ya betul PLN mengganti Diouf dengan Kelsey," ujar asisten pelatih Electric PLN, Alim Suseno.

 

Halaman:
1 2
