Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan pada 2025, Nomor 1 Baru Pulang ke Tanah Air

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |22:58 WIB
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan pada 2025, Nomor 1 Baru Pulang ke Tanah Air
Pevoli Jakarta Popsivo Polwan, Yolla Yuliana. (Foto: Instagram/yollayuliana15115)
A
A
A

ADA 5 pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan pada 2025 ini. Beberapa diantaranya bahkan mampu bersinar di sepanjang Proliga 2025.

Indonesia memang tak pernah kekurangan atlet voli cantik. Namun, mereka-mereka ini tak hanya mengandalkan paras cantik saja. Sebab secara kualitas, banyak pevoli cantik Tanah Air yang mampu berprestasi. Penasaran siapa saja pevoli yang dimaksud?

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan pada 2025:

5. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa
Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa

Shella Bernadetha saat ini memperkuat Jakarta Popsivo Polwan. Direkrut dari Bandung BJB Tandamata pada awal Proliga 2025, Shella sukses mengantarkan Popsivo Polwan lolos ke final four.

Secara kualitas, Shella sudah tak perlu diragukan lagi. Terbukti kini ia adalah salah andalan Timnas Voli Putri Indonesia.

4. Tisya Amallya

Tisya Amallya
Tisya Amallya

Tisya saat ini bermain di Jakarta Pertamina Enduro. Ia pun sukses membawa klubnya itu lolos ke final four Proliga 2025.

Bila diingat, musim lalu Tisya Amallya Putri merupakan setter terbaik di Proliga 2024. Kala itu, ia bermain bersama Jakarta Electric PLN dan finis sebagai runner-up.

3. Maya Kurnia Indri Sari

Maya Kurnia Indri
Maya Kurnia Indri

Pada musim lalu, Maya Kurnia menjadi sosok penting atas keberhasilan Jakarta Electric PLN menjadi runner-up Proliga 2024. Lalu di Proliga 2025 ia pindah ke Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Kini, Maya Kurnia turut membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia lolos final four Proliga 2025. Maya sendiri adalah salah satu middle blocker terbaik Indonesia saat ini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/43/3177661/lindswell_kwok-efNc_large.jpg
5 Atlet Bintang Indonesia yang Temukan Kebahagiaan Sejati Setelah Jadi Mualaf, Nomor 1 Bikin Pangling!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176991/marc_marquez-Os52_large.jpg
7 Cedera Parah yang Dialami Marc Marquez, Nomor 1 Sempat Ancam Karier Balapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/43/3176014/yolla_yuliana_bersama_pungky_afriecia-ZHMR_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Tak Tertandingi, Nomor 1 Bidadari Voli Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175178/fajar_alfian_bersama_rian_ardianto-ZRgl_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Indonesia yang Selebrasi Sujud Syukur saat Juara, Nomor 1 Bawa Pulang Trofi yang Lama Dinantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174970/marc_marquez-dUCO_large.jpg
3 Pembalap yang Alami Kecelakaan Parah di Sirkuit Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174960/marc_marquez-s4ip_large.jpg
3 Pembalap Kritik Gravel Sirkuit Mandalika yang Bikin Marc Marquez Cedera, Nomor 1 Adik Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement