5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan pada 2025, Nomor 1 Baru Pulang ke Tanah Air

ADA 5 pevoli Indonesia yang cantiknya kebangetan pada 2025 ini. Beberapa diantaranya bahkan mampu bersinar di sepanjang Proliga 2025.

Indonesia memang tak pernah kekurangan atlet voli cantik. Namun, mereka-mereka ini tak hanya mengandalkan paras cantik saja. Sebab secara kualitas, banyak pevoli cantik Tanah Air yang mampu berprestasi. Penasaran siapa saja pevoli yang dimaksud?

Berikut 5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan pada 2025:

5. Shella Bernadetha

Shella Bernadetha foto ig @shellabernadethaa

Shella Bernadetha saat ini memperkuat Jakarta Popsivo Polwan. Direkrut dari Bandung BJB Tandamata pada awal Proliga 2025, Shella sukses mengantarkan Popsivo Polwan lolos ke final four.

Secara kualitas, Shella sudah tak perlu diragukan lagi. Terbukti kini ia adalah salah andalan Timnas Voli Putri Indonesia.

4. Tisya Amallya

Tisya Amallya

Tisya saat ini bermain di Jakarta Pertamina Enduro. Ia pun sukses membawa klubnya itu lolos ke final four Proliga 2025.

Bila diingat, musim lalu Tisya Amallya Putri merupakan setter terbaik di Proliga 2024. Kala itu, ia bermain bersama Jakarta Electric PLN dan finis sebagai runner-up.

3. Maya Kurnia Indri Sari

Maya Kurnia Indri

Pada musim lalu, Maya Kurnia menjadi sosok penting atas keberhasilan Jakarta Electric PLN menjadi runner-up Proliga 2024. Lalu di Proliga 2025 ia pindah ke Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Kini, Maya Kurnia turut membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia lolos final four Proliga 2025. Maya sendiri adalah salah satu middle blocker terbaik Indonesia saat ini.