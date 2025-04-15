Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bicara Persaingan di Piala Sudirman 2025, Taufik Hidayat Ungkap Negara yang Jadi Saingan Utama Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |16:44 WIB
Bicara Persaingan di Piala Sudirman 2025, Taufik Hidayat Ungkap Negara yang Jadi Saingan Utama Indonesia
Waketum 1 PBSI, Taufik Hidayat. (Foto: PBSI)
JAKARTA - Tim bulu tangkis Indonesia tengah bersiap menghadapi Piala Sudirman 2025 yang akan dimulai pada akhir April ini. Membicarakan soal persaingan di turnamen tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) 1 PBSI, Taufik Hidayat pun mengatakan China adalah lawan terberat Indonesia di Piala Sudirman 2025.

Piala Sudirman 2025 akan berlangsung di Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China. Ajang itu akan dimulai sejak pada 27 April sampai dengan 4 Mei 2025.

1. Lawan Terkuat

Taufik Hidayat mengatakan China menjadi kontenstan yang wajib diwaspadai oleh tim Indonesia. Lantaran, mereka memiliki komposisi pemain yang cukup berkualitas di semua sektor.

"Sebenarnya kalau peluang di Sudirman itu kan yang paling komplit itu hanya China saja. Kalau yang lain, pada bocor dari lima sektor itu," kata Taufik di Jakarta, Selasa (15/4/2025).

"Itu ada yang tunggalnya kuat, ada yang putranya kurang, putrinya kuat, ada yang kurang," tambahnya.

Shi Yuqi

2. Kekuatan Utama Indonesia

Mantan atlet bulutangkis itu mengatakan kekuatan Indonesia bisa bertumpu di di sektor tunggal putra, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran. Jadi, sektor itu harus benar-benar dimaksimalkan.

"Kalau ngeliat sekarang ini kan, di tunggal ada Jonatan Christie. Di ganda putra banyak, di ganda putri juga ada. Mixed double juga," sambung Taufik.

 

