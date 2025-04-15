Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu Dipastikan Absen di Piala Sudirman 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |15:40 WIB
Penyebab Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu Dipastikan Absen di Piala Sudirman 2025
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENCINTA bulu tangkis Indonesia bertanya-tanya, mengapa dua pemain andalan Tanah Air, yakni Anthony Sinisuka Ginting di sektor tunggal putra dan Apriyani Rahayu yang bermain di nomor ganda putri justru absen di Piala Sudirman 2025? Padahal kekuatan kedua pemain itu dibutuhkan.

Ternyata, ada alasan kuat yang membuat PBSI akhirnya tak mendaftarkan nama Anthony dan Apriyani di turnamen yang berlangsung di Xiamen, China, pada 25 April sampai 4 Mei 2025 nanti. Lantas apa penyebabnya?

1. Anthony Cedera Parah

Untuk yang belum tahu, Anthony Ginting memutuskan untuk absen dari berbagai kompetisi selama 3 bulan sejak Maret 2025. Alasannya karena ia mau fokus memulihkan diri atas cedera tulang rawan dan peradangan otot di bahu bagian kanan.

Sejatinuya, rasa sakit itu sudah dirasakan Anthony Ginting sejak persiapan Olimpiade Paris 2024 hingga akhirnya memburuk pada awal 2025. Karena alasan itulah, Anthony memilih untuk fokus menjalani pemulihan agar bisa cepat sembuh total.

PBSI lantas mendukung keputusan Anthony Ginting. Bahkan sudah meminta kepada BWF agar Ginting mendapatkan protected ranking yang berlaku selama tiga bulan dari 25 Maret sampai 24 Juni 2025.

Karena Piala Sudirman 2025 digelar ketika Anthony Ginting masih dalam tahap pemulihan, maka ia pun tak bisa memperkuat Tim bulu tangkis Indonesia di turnamen tersebut. Alhasil, sektor tunggal putra akan diwakili oleh Jonatan Christie, Alwi Farhan, dan Mohammad Zaki Ubaidillah.

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Anthony sendiri memastikan cederanya memang parah, namun tak perlu sampai naik meja operasi. Kondisi itu juga yang membuat masa pemulihan Anthony akhirnya memerlukan waktu yang lebih lama.

"Kemarin sih dari dokternya bilang itu jauh dari kata operasi puji Tuhan. Cuma memang harus lebih diperhatikan saja karena seperti yang tadi saya bilang, lumayan tricky dan kompleks dari struktur tubuhnya," ujar Ginting pada Maret lalu.

 

1 2
