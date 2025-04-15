Kisah Haru Mia Audina, Pebulu Tangkis Andalan Indonesia yang Pindah Negara Usai Kehilangan Sosok Tercinta

KISAH haru Mia Audina, pebulu tangkis andalan Indonesia yang pindah negara usai kehilangan sosok tercinta, menarik untuk diulas. Sebab, selama ini ternyata ada persepsi yang salah.

Mia dikenal sebagai salah satu pebulu tangkis Indonesia yang sukses menyumbang medali perak di Olimpiade Atlanda 1996. Ia pun digadang-gadang jadi penerus Susy Susanti di tunggal putri.

1. Pindah Negara

Namun, Mia mengejutkan publik ketika memutuskan pindah kewarganegaraan pada 2000. Banyak anggapan hal itu karena sang pebulu tangkis mengikuti suaminya Tylio Arlo Lobman yang memang merupakan warga negara Belanda.

Sang suami lantas dituduh menghasut Mia berpindah kewarganegaraan. Namun, sang pebulu tangkis angkat bicara belum lama ini mengenai keputusan tersebut.

2. Sosok Tercinta

Mia mengaku pindah kewarganeraan bukan karena Lobman. Ia terdorong mengambil keputusan berat tersebut karena ditinggalkan sosok tercinta, yakni ibunya, untuk selamanya.

“Bukan karena ikut suami, ya banyak kurang lebihnya seperti itu. Tetapi, banyak cerita di belakang itu, salah satu alasannya karena mama saya meninggal,” cerita Mia, dikutip dari Youtube PB Djarum, Selasa (15/4/2025).

“Saya selalu main buat mami yang sudah sakit beberapa tahun lalu, dan saya selalu bermain buat dia, membiayai dia, dan sebagainya,” tukas perempuan yang kini berusia 45 tahun itu.