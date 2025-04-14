Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito Puji Megawati Hangestri yang Sukses Berkarier di Korea Selatan: Membangkitkan Semangat Atlet Muda

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |01:16 WIB
Menpora Dito Puji Megawati Hangestri yang Sukses Berkarier di Korea Selatan: Membangkitkan Semangat Atlet Muda
Menpora RI Dito Ariotedjo menyanjung Megawati Hangestri yang sukses berkarier di Korea Selatan (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

JAKARTA – Menpora RI, Dito Ariotedjo, menyanjung Megawati Hangestri yang sukses berkarier di Korea Selatan bareng Daejeon JungKwanJang Red Sparks. Ia menilai kiprah Megatron jadi inspirasi sekaligus membangkitkan semangat atlet muda Indonesia.

Megawati resmi berpisah setelah dua tahun lamanya bersama Red Sparks. Pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya karena alasan keluarga.

1. Harum

Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
Megawati Hangestri bermain bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Nama Megawati cukup harum selama dua tahun berkarier di Negeri Ginseng. Selain menyabet penghargaan-penghargaan individu pemain terbaik, ia turut mendongkrak performa Red Sparks selama dua musim terakhir.

Teranyar, Megawati mengantarkan Red Sparks keluar sebagai runner up Liga Voli Putri Korea Selatan 20-2024-2025. Meski hanya juara dua, tapi ini merupakan pencapaian bersejarah. Sebab, The Red Force kembali ke final untuk pertama kalinya dalam 13 tahun terakhir.

2. Apresiasi

Menpora Dito memberikan apresiasi kepada Megawati karena telah mengharumkan nama Indonesia selama bermain bersama Red Sparks. Menurutnya, sang pevoli telah membangkitkan semangat atlet-atlet muda di Tanah Air.

“Saat Inaspro Kemenpora membawa Red Sparks ke Indonesia, saya sempat diskusi dengan Megawati,” kata Menpora Dito saat dihubungi wartawan, dikutip Senin (14/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement