Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Pevoli yang Resmi Tinggalkan Klub Red Sparks, Nomor 1 Megawati Hangestri!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 11 April 2025 |21:06 WIB
2 Pevoli yang Resmi Tinggalkan Klub Red Sparks, Nomor 1 Megawati Hangestri!
Berikut dua pevoli yang resmi tinggalkan klub Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

BERIKUT dua pevoli yang resmi tinggalkan klub Red Sparks. Salah satunya adalah Megawati Hangestri!

Daejeon JungKwanJang Red Sparks hanya sanggup menjadi runner-up Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Mereka harus mengakui keunggulan Pink Spiders usai menjalani lima gim dengan kedudukan 2-3.

Megawati Hangestri beraksi untuk Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)
Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Berakhirnya Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 sekaligus menjadi penutup karier sejumlah pemain. Setidaknya ada dua pevoli yang memilih hengkang dari The Red Force.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pevoli yang Resmi Tinggalkan Klub Red Sparks

2. Vanja Bukilic

Megawati Hangestri. Vanja Bukilic Ig/red__sparks

Pevoli asal Serbia ini juga sudah membela Red Sparks selama dua musim. Bukilic memilih tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang ke klub di Italia atau Turki.

“Saya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengalaman di panggung besar ketika saya masih muda,” kata Bukilic, dikutip dari Naver, Jumat (11/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799/sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/43/3169723/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_yeosu_nonghyup_cup_pro_volleyball_competition_2025_di_vision-1ht6_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Yeosu·NongHyup Cup Pro Volleyball Competition 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166401/timnas_voli_putra_indonesia_u_21-u2EX_large.jpg
Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Tantang Thailand di Perebutan Peringkat 19 di Kejuaraan Dunia Voli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/43/3166398/megawati_hangestri-mhGe_large.jpg
Hasil Manisa BBSK vs Altinordu: Menang Telak, Megawati Hangestri Debut Manis!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement