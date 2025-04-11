2 Pevoli yang Resmi Tinggalkan Klub Red Sparks, Nomor 1 Megawati Hangestri!

Berikut dua pevoli yang resmi tinggalkan klub Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

BERIKUT dua pevoli yang resmi tinggalkan klub Red Sparks. Salah satunya adalah Megawati Hangestri!

Daejeon JungKwanJang Red Sparks hanya sanggup menjadi runner-up Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Mereka harus mengakui keunggulan Pink Spiders usai menjalani lima gim dengan kedudukan 2-3.

Daejeon JungKwanJang Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

Berakhirnya Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 sekaligus menjadi penutup karier sejumlah pemain. Setidaknya ada dua pevoli yang memilih hengkang dari The Red Force.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

2 Pevoli yang Resmi Tinggalkan Klub Red Sparks

2. Vanja Bukilic

Pevoli asal Serbia ini juga sudah membela Red Sparks selama dua musim. Bukilic memilih tidak memperpanjang kontraknya dan hengkang ke klub di Italia atau Turki.

“Saya memiliki keinginan yang kuat untuk mendapatkan pengalaman di panggung besar ketika saya masih muda,” kata Bukilic, dikutip dari Naver, Jumat (11/4/2025).