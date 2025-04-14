Valentino Rossi Blak-blakan Suka Pedro Acosta, Mau Digaet ke Tim VR46?

LOSAIL – Valentino Rossi blak-blakan menyukai Pedro Acosta di tengah kabar ketertarikan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team kepada sang pembalap. Namun, ia enggan berbicara lebih lanjut soal itu.

Rumor ketertarikan tim milik Rossi itu kepada Acosta mencuat sejak awal musim MotoGP 2025. Mereka hendak memanfaatkan krisis finansial yang dialami oleh Pierer Mobility Group selaku perusahaan induk KTM.

1. Tidak Pasti

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Masalah finansial itu membuat masa depan Acosta di tim tidak pasti. Pria asal Spanyol tersebut masih memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2026 bersama Red Bull KTM.

Akan tetapi, bukan tidak mungkin Acosta pindah ke tim lain sebelum kontraknya berakhir. Apalagi, timnya tengah terseok-seok di MotoGP 2025 dan sulit bersaing.

2. Pujian

Di tengah ketidakpastian itu, Rossi memuji Acosta. Ia mengagumi bakat juara dunia Moto2 2023 tersebut, yang sudah dilihatnya langsung di The Ranch pada Januari silam.

“Saya menyukai Acosta. Dia adalah pembalap fantastis. Dia masih muda dan punya bakat luar biasa,” kata Rossi di sela-sela MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, mengutip dari Crash, Senin (14/4/2025).