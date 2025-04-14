Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Blak-blakan Suka Pedro Acosta, Mau Digaet ke Tim VR46?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |03:45 WIB
Valentino Rossi Blak-blakan Suka Pedro Acosta, Mau Digaet ke Tim VR46?
Valentino Rossi berbicara dengan Fabio Di Giannantonio (Foto: Instagram/@vr46racingteam)
A
A
A

LOSAIL – Valentino Rossi blak-blakan menyukai Pedro Acosta di tengah kabar ketertarikan tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team kepada sang pembalap. Namun, ia enggan berbicara lebih lanjut soal itu.

Rumor ketertarikan tim milik Rossi itu kepada Acosta mencuat sejak awal musim MotoGP 2025. Mereka hendak memanfaatkan krisis finansial yang dialami oleh Pierer Mobility Group selaku perusahaan induk KTM.

1. Tidak Pasti

Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)
Pedro Acosta berbincang dengan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@37pedroacosta)

Masalah finansial itu membuat masa depan Acosta di tim tidak pasti. Pria asal Spanyol tersebut masih memiliki kontrak hingga akhir MotoGP 2026 bersama Red Bull KTM.

Akan tetapi, bukan tidak mungkin Acosta pindah ke tim lain sebelum kontraknya berakhir. Apalagi, timnya tengah terseok-seok di MotoGP 2025 dan sulit bersaing.

2. Pujian

Di tengah ketidakpastian itu, Rossi memuji Acosta. Ia mengagumi bakat juara dunia Moto2 2023 tersebut, yang sudah dilihatnya langsung di The Ranch pada Januari silam.

“Saya menyukai Acosta. Dia adalah pembalap fantastis. Dia masih muda dan punya bakat luar biasa,” kata Rossi di sela-sela MotoGP Qatar 2025 di Sirkuit Internasional Losail, mengutip dari Crash, Senin (14/4/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177227/francesco_bagnaia_berusaha_melupakan_mimpi_buruknya_di_motogp_mandalika_2025-c7Vm_large.jpg
Sirkuit Mandalika Jadi Mimpi Buruk, Francesco Bagnaia Optimistis Tatap MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177149/marco_bezzecchi-uKP4_large.jpg
Buntut Tabrak Marc Marquez, Marco Bezzecchi Kena Sanksi Double Long Lap Penalty di MotoGP Australia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/38/3177089/valentino_rossi-0ez3_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Legenda Valentino Rossi per Jam saat Masih Aktif di MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3176906/marc_marquez-ZP3M_large.jpg
Kisah Sedih Marc Marquez, Berpotensi Akhiri Musim Lebih Cepat Usai Kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177014/marc_marquez_bersama_gemma_pinto-fx8B_large.jpg
Detail Medis Cedera Marc Marquez: Alami Dislokasi Akromioklavikular, Absen hingga 16 Pekan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/38/3177003/para_pembalap_motogp_2025-b3vM_large.jpg
Kenapa MotoGP 2026 Jadi Tahun Terakhir Pembalap Pakai Motor 1000cc?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement