HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Tampil Cepat di Kualifikasi dan Sprint Race MotoGP Qatar 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |03:06 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
DOHA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di Sirkuit Losail, Doha, Qatar pada sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Qatar 2025. Semua itu bisa tercapai berkat upaya Marquez yang terus menggonta-ganti gaya balapannya agar bisa memaksimalkan motor Ducati di trek yang sangat tidak disukainya tersebut.

Ya, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Qatar 2025. Pembalap asal Spanyol itu sukses mencatatkan waktu 1 menit 50,499 detik di kualifikasi pada Sabtu 12 April 2025 malam WIB, dan ia juga berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025.

1. Cara Marquez

Berkat merebut pole position di sesi kualifikasi, Marquez berhak menempati grid pertama pada balapan sprint dan balapan utama di MotoGP Qatar 2025. Tentunya, ini merupakan keuntungan bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu.

Namun, Marquez mengaku tidak mudah untuk merebut catatan waktu terbaik di sesi kualifikasi. The Baby Alien mengungkapkan harus berulang kali mengganti gaya berkendara untuk menjadi yang terbaik.

“Sebenarnya saya merasa baik, saya merasa nyaman. Memang benar bahwa pada kualifikasi saya harus menggunakan satu jenis gaya mengemudi dan kemudian gaya mengemudi lainnya untuk putaran berturut-turut,” kata Marquez dikutip dari Motosan, Minggu (13/4/2025).

Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025 @ducaticorse.JPG
Marc Marquez juara sprint race MotoGP Qatar 2025 @ducaticorse.JPG

“Namun saya dapat beradaptasi, motor memungkinkan saya (untuk melakukan pergantian gaya balapan) dan ini sangat membantu saya,” tambahnya.

Adaptasi itu dilakukan Marquez mengingat dirinya tak memiliki rekor baik di Sirkuit Losail. The Baby Alien bahkan sudah ‘menandakan’ sirkuit itu sebagai lintasan balap yang kurang menguntungkannya sejak jauh-jauh hari.

 

