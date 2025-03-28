Hasil NS Matrix vs Pelita Jaya di Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2025: Pelita Jaya Menang 88-82

KUALA LUMPUR – Kemenangan manis diraih Pelita Jaya atas klub basket Malaysia, NS Matrix Deers di laga lanjutan Kualifikasi Grup A Basketball Champions League (BCL) Asia 2025. Pelita Jaya tepatnya menang dengan skor 88-82 saat beraksi di MABA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Maret 2025.

Hasil itu membuat Pelita Jaya mengamankan kemenangan perdana. Bagi Matrix, ini menjadi kekalahan ketiga mereka di babak kualifikasi Grup A.

Jalannya Pertandingan

NS Matrix tampil percaya diri dalam kuarter pertama. Alhasil NS Matrix unggul 27-18 saat kuarter pertama ditutup.

Dalam kuarter kedua, tim tuan rumah kembali menunjukan dominasinya. Hal itu ditandai mereka berhasil unggul unggul 20 poin (48-28), setelah Yi Hou Wong memasukkan three point.

NS Matrix memimpin 52-45 saat turun minum. Titik balik Pelita Jaya terjadi di kuarter ketiga hal itu dipicu oleh K. J. McDaniels dan Brandon Jawato karena mereka mengamankan poin sehingga Pelita Jaya membalikkan keadaan menjadi 59-58.

NS Matrix vs Pelita Jaya. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

Meskipun, tuan rumah kembali mendapatkan keunggulannya (65-63). Akan tetapi, Pelita Jaya semakin percaya diri menghadapi kuarter keempat.

Momentum kemenangan Pelita Jaya terjadi di sisa satu menit, saat Brandon Jawato mencetak three point dari fast-break. Hal tersebut setelah John Wesley Murry II melakukan kesalahan passing. James L.