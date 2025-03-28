Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NS Matrix vs Pelita Jaya di Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2025: Pelita Jaya Menang 88-82

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Maret 2025 |09:48 WIB
Hasil NS Matrix vs Pelita Jaya di Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2025: Pelita Jaya Menang 88-82
Suasana laga NS Matrix vs Pelita Jaya. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
A
A
A

KUALA LUMPUR – Kemenangan manis diraih Pelita Jaya atas klub basket Malaysia, NS Matrix Deers di laga lanjutan Kualifikasi Grup A Basketball Champions League (BCL) Asia 2025. Pelita Jaya tepatnya menang dengan skor 88-82 saat beraksi di MABA Stadium, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis 27 Maret 2025.

Hasil itu membuat Pelita Jaya mengamankan kemenangan perdana. Bagi Matrix, ini menjadi kekalahan ketiga mereka di babak kualifikasi Grup A.

Jalannya Pertandingan

NS Matrix tampil percaya diri dalam kuarter pertama. Alhasil NS Matrix unggul 27-18 saat kuarter pertama ditutup.

Dalam kuarter kedua, tim tuan rumah kembali menunjukan dominasinya. Hal itu ditandai mereka berhasil unggul  unggul 20 poin (48-28), setelah Yi Hou Wong memasukkan three point.

NS Matrix memimpin 52-45 saat turun minum. Titik balik Pelita Jaya terjadi di kuarter ketiga hal itu dipicu oleh K. J. McDaniels dan Brandon Jawato karena mereka mengamankan poin sehingga Pelita Jaya membalikkan keadaan menjadi 59-58.

NS Matrix vs Pelita Jaya. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
NS Matrix vs Pelita Jaya. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

Meskipun, tuan rumah kembali mendapatkan keunggulannya (65-63). Akan tetapi, Pelita Jaya semakin percaya diri menghadapi kuarter keempat.

Momentum kemenangan Pelita Jaya terjadi di sisa satu menit, saat Brandon Jawato mencetak three point dari fast-break. Hal tersebut setelah John Wesley Murry II melakukan kesalahan passing. James L.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/36/3128708/pelita_jaya_kalah_64_88_dari_taoyuan_pauian_pilots_di_basketball_champions_league_asia_2025-5AtB_large.jpg
Hasil Pelita Jaya vs Taoyuan Pauian Pilots di Basketball Champions League Asia 2025: Tuan Rumah Kalah 64-88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/36/3128510/pelita_jaya_vs_bishrelt_metal-9v5x_large.jpg
Hasil Pelita Jaya vs Bishrelt Metal di Basketball Champions League Asia 2025: Menang 90-68, Pelita Jaya Pimpin Grup A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/36/3190698//timnas_basket_indonesia_vs_filipina-5FA0_large.jpg
Hasil Timnas Basket Indonesia vs Filipina di Semifinal SEA Games 2025: Kalah 68-71, Skuad Garuda Buka Peluang Rebut Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190025//timnas_basket_putra_indonesia-qvxT_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Sikat Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Tantang Vietnam di Perempatfinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447//timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189357//ibl_2026_terus_bertranformasi_menjadi_lebih_baik_okezone-Ceya_large.jpg
Jelang Musim 2026, IBL Perkuat Ekosistem Bola Basket Sampai ke Pelosok
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement