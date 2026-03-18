IBL All Star 2026 Digelar di Bandung, Sajikan Konsep Berbeda

DIREKTUR IBL, Junas Miradiarsyah, memastikan IBL All Star 2026 akan digelar di Bandung Arena, Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu 14 April. Ajang ini akan menyajikan konsep yang berbeda.

Pada IBL All Star 2026, pemilihan kapten tim dilakukan melalui voting oleh para penggemar. Yudha Saputera menduduki peringkat pertama dengan suara terbanyak disusul Andakara Prastawa.

Nantinya ada dua tim yakni, Tim Yudha dan Tim Prastawa. Total akan ada 24 pemain berisi pemain lokal dan asing, yang mana masing-masing tim dihuni 12 nama.

1. Inovasi Baru

Junas mengatakan ini sesuatu inovasi yang baru lagi. Terobosan itu tentunya diharapkan akan mengundang antusias para fans masing-masing.

"Kami ingin melibatkan pemain itu menyusun sedemikian rupa tim agar bisa menyenangkan fans-nya. Kan ini ujung-ujungnya untuk fansnya," kata Junas di Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).

Junas menilai Yudha dan Prastawa memang pantas menjadi kapten untuk IBL All Star 2026. Hal tersebut dikarenakan mereka saat ini sedang dalam performa terbaiknya.