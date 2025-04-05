Hasil Pelita Jaya vs Bishrelt Metal di Basketball Champions League Asia 2025: Menang 90-68, Pelita Jaya Pimpin Grup A

JAKARTA - Kemenangan manis baru saja diraih Pelita Jaya saat menjamu wakil Mongolia, Bishrelt Metal di laga lanjutan Grup A Basketball Champions League Asia (BCL) 2025, pada Sabtu (5/4/2025) malam WIB. Bermain PJ Arena GMSB, Kuningan, Jakarta, Pelita Jaya tepatnya menang dengan skor 90-68.

Itu menjadi kemenangan kedua Pelita Jaya di ajang BCL Asia 2025. Dengan dua kemenanga itu, Pelita Jaya pun kini memimpin Grup A BCL Asia 2025 dengan 4 poin.

Jalannya Pertandingan

Pelita Jaya langsung tampil cukup agresif melawan Bishrelt Metal. Hal itu agar mereka dapat mengamankan kuarter pertama dengan catatan apik.

Kerja keras tim asal Jakarta itu berbuah manis. Pasalnya, mereka unggul atas Bishrelt Metal dalam kuarter pertama dengan skor 29-25.

Dalam kuarter kedua, Pelita Jaya kembali bermain cukup ngotot untuk mengulangi catatan kuarter pertama. Alhasil, mereka kembali unggul 16-15 atas tim asal Mongolia.

Pelita Jaya vs Bishrelt Metal. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

Bishrelt Metal tampaknya kesulitan meladeni permainan tim tuan rumah dalam kuarter ketiga. Pasalnya, mereka cukup sulit untuk mendapatkan poin demi poin.

Kondisi itu membuat Bishrelt Metal kembali mengakui keunggulan Pelita Jaya. Hal tersebut setelah mereka tertinggal dengan skor 14-22 dalam kuarter ketiga.