Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil Pelita Jaya vs Bishrelt Metal di Basketball Champions League Asia 2025: Menang 90-68, Pelita Jaya Pimpin Grup A

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 April 2025 |21:59 WIB
Hasil Pelita Jaya vs Bishrelt Metal di Basketball Champions League Asia 2025: Menang 90-68, Pelita Jaya Pimpin Grup A
Suasana laga Pelita Jaya vs Bishrelt Metal di Basketball Champions League Asia 2025. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
A
A
A

JAKARTA - Kemenangan manis baru saja diraih Pelita Jaya saat menjamu wakil Mongolia, Bishrelt Metal di laga lanjutan Grup A Basketball Champions League Asia (BCL) 2025, pada Sabtu (5/4/2025) malam WIB. Bermain PJ Arena GMSB, Kuningan, Jakarta, Pelita Jaya tepatnya menang dengan skor 90-68.

Itu menjadi kemenangan kedua Pelita Jaya di ajang BCL Asia 2025. Dengan dua kemenanga itu, Pelita Jaya pun kini memimpin Grup A BCL Asia 2025 dengan 4 poin.

Jalannya Pertandingan

Pelita Jaya langsung tampil cukup agresif melawan Bishrelt Metal. Hal itu agar mereka dapat mengamankan kuarter pertama dengan catatan apik.

Kerja keras tim asal Jakarta itu berbuah manis. Pasalnya, mereka unggul atas Bishrelt Metal dalam kuarter pertama dengan skor 29-25.

Dalam kuarter kedua, Pelita Jaya kembali bermain cukup ngotot untuk mengulangi catatan kuarter pertama. Alhasil, mereka kembali unggul 16-15 atas tim asal Mongolia.

Pelita Jaya vs Bishrelt Metal. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)
Pelita Jaya vs Bishrelt Metal. (Foto: Instagram/pelitajayabasketball)

Bishrelt Metal tampaknya kesulitan meladeni permainan tim tuan rumah dalam kuarter ketiga. Pasalnya, mereka cukup sulit untuk mendapatkan poin demi poin.

Kondisi itu membuat Bishrelt Metal kembali mengakui keunggulan Pelita Jaya. Hal tersebut setelah mereka tertinggal dengan skor 14-22 dalam kuarter ketiga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/36/3128708/pelita_jaya_kalah_64_88_dari_taoyuan_pauian_pilots_di_basketball_champions_league_asia_2025-5AtB_large.jpg
Hasil Pelita Jaya vs Taoyuan Pauian Pilots di Basketball Champions League Asia 2025: Tuan Rumah Kalah 64-88
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/36/3126709/ns_matrix_vs_pelita_jaya-aAQf_large.jpg
Hasil NS Matrix vs Pelita Jaya di Kualifikasi Basketball Champions League Asia 2025: Pelita Jaya Menang 88-82
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662//mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636//tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155//peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184145//sebanyak_16_tim_akan_mengikuti_mnc_sports_competition_2025_di_cabang_olahraga_basket-0VsK_large.jpeg
Resmi Digelar, 16 Tim Ambil Bagian di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement