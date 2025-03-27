Legenda Balap Yakin Marc Marquez Calon Kuat Juara Dunia MotoGP 2025

LEGENDA balap, Carlos Checa, yakin betul Marc Marquez calon kuat juara dunia MotoGP 2025. Hanya kesalahan yang bisa menggagalkan pembalap tim Ducati Lenovo tersebut saat ini.

Marquez menunjukkan penampilan yang solid di atas Ducati Desmosedici GP25. Performa apik tersebut membuatnya difavoritkan sebagai juara dunia MotoGP 2025.

1. Peluang Besar

Marc Marquez melaju pada MotoGP Argentina 2025 (Foto: Ducati Corse)

Checa mengatakan Marquez memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara dunia ketujuh kelas tertinggi tahun ini. Menurutnya, hanya sang pembalap sendiri yang bisa menggagalkan hal tersebut.

"Marc favorit juara dunia. Jika dia gagal, itu terjadi karena kesalahan sendiri. Tapi saya merasa dia tidak akan melakukan banyak kesalahan," kata Checa seperti dilansir dari GPOne, Kamis (27/3/2025).

2. Belajar Banyak

Melihat penampilan Marquez dalam dua seri awal MotoGP 2026, Checa yakin pembalap 32 tahun itu sudah belajar banyak dari kesalahan yang dibuatnya. Sehingga, tahun ini akan melihat penampilan terbaiknya.

Sementara untuk Francesco Bagnaia, Checa merasa pembalap asal Italia itu berada dalam tekanan. Sebab, ia mendapatkan rekan setim dengan kemampuan besar yang mampu mengendalikan motor Ducati dengan sangat baik.