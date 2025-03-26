5 Pevoli Terkaya di Indonesia, Nomor 1 Bergaji Rp1 Miliar!

Berikut lima pevoli terkaya di Indonesia termasuk Yolla Yuliana (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)

BERIKUT lima pevoli terkaya di Indonesia. Salah satunya punya gaji hingga Rp1 miliar per tahun atau per musim!

Pevoli Indonesia yang punya talenta dan memiliki kontribusi lebih dalam sebuah tim ketimbang pemain lain pastinya akan mendapatkan bayaran yang tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga berkesempatan menjajal karier di luar negeri.

Hal itu membuat bayaran mereka semakin meningkat. Kantong sudah pasti tebal dengan gaji bernilai fantastis. Lantas, siapa saja lima pevoli terkaya di Indonesia? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Terkaya di Indonesia

5. Doni Haryono

Pevoli putra ini adalah spiker andalan Timnas Indonesia. Doni pernah bermain di klub Thailand dan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan klub lokal.

Meski pun gaji pastinya tidak diungkapkan, pengalaman internasionalnya menunjukkan sang pevoli menerima kompensasi yang layak atas kontribusinya. Pernah dikabarkan jika gaji Doni berkisar antara Rp80 juta hingga Rp130 juta per bulan.

4. Wilda Siti Nurfadilah

Pevoli putri yang bermain sebagai middle blocker ini telah memperkuat Timnas Voli Putri Indonesia di berbagai ajang internasional. Wilda juga bermain untuk beberapa klub ternama di Indonesia.

Meski pun detail gajinya tidak dipublikasikan, sebagai pemain senior dengan banyak pengalaman, ia diperkirakan menerima bayaran yang kompetitif. Dikabarkan jika kisaran gaji Wilda bisa capai puluhan juta per bulan.