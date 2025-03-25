Advertisement
SPORT LAIN

Kisah Pevoli Sabina Altynbekova, Penganut Muslim Taat yang Wujudkan Impian untuk Main di Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |07:56 WIB
Kisah Pevoli Sabina Altynbekova, Penganut Muslim Taat yang Wujudkan Impian untuk Main di Indonesia
Sabina Altynbekova kala berlaga. (Foto: Instagram/@sabina_altynbekova)




KISAH pevoli Sabina Altynbekova menarik diulas. Sebab, pevoli yang juga dikenal sebagai penganut Muslim taat ini punya mimpi main di Indonesia.

Mimpi Sabina Altynbekova pun akhirnya bisa terwujud. Dia kini merumput di Tanah Air dalam ajang Proliga 2025 bersama Yogya Falcons.

Potret Cantik Sabina Altynbekova, (Foto: Instagram @altynbekova_20)

1. Jadi Sorotan

Sabina Altynvekova sendiri diketahui merupakan atlet voli asal Kazakhstan. Dia lahir di Aktobe, Kazakhstan, pada 5 November 1996.

Sabina jadi sorotan besar usai membela Timnas Voli Putri Junior Kazakhstan pada 2014. Penampilannya di ajang Asian Junior Women’s Volleyball Championship yang digelar di Taiwan kala itu mencuri perhatian.

Sosok Sabina ramai diperbincangkan karena kecantikannya. Dia pun disebut-sebut punya paras yang menawan bak karakter di anime.

2. Main di Indonesia

Kini, Sabina Altynbekova pun merumput di Indonesia. Dia bergabung dengan klub Yogya Falcons untuk Proliga 2025. 

Menariknya, beberapa tahun yang lalu Sabina sempat menolak bermain di Indonesia meski sangat ingin bermain di Tanah Air. Alasannya kala itu karena Sabina menargetkan bisa bermain bersama Al Wasl, klub voli di Uni Emirat Arab (UEA).

Momen itu tercipta ketika kontraknya dengan Almaty akan segera berakhir di 2019 lalu. Ia mengaku mendapatkan banyak penawaran, termasuk dari Indonesia.

“Tahun ini, ada tawaran dari sejumlah negara: Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), dan Filipina,” jelas Sabina Altynbekova pada 24 Desember 2019.

"Saya sangat senang akhirnya bisa ke Indonesia dan bermain voli di sini. Saya sudah memimpikan ini selama tiga atau empat tahun terakhir, dan akhirnya sekarang bisa jadi kenyataan," cerita Sabina saat tiba di Jakarta pada November 2024.

 

Halaman:
1 2
