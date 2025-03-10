Berapa Nilai Kontrak Pevoli Megawati Hangestri di Red Sparks?

BERAPA nilai kontrak pevoli Megawati Hangestri di Red Sparks? Hal ini menarik diulas karena Megawati Hangestri jadi pemain andalan di klub voli asal Korea Selatan itu.

Ya, Megawati Hangestri berkiprah manis bersama Red Sparks. Berkat kontribusinya, Red Sparks kini bertengger di urutan kedua pada klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan 2024-2025.

Tak ayal, menarik menilik serba-serbi soal Megawati Hangestri. Salah satunya soal nilai kontraknya di Red Sparks.

1. Nilai Kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks

Megawati Hangestri diketahui memperbarui kontraknya di Red Sparks pada tahun lalu. Tepatnya, pevoli bintang asal Indonesia itu meneken kontrak baru pada 30 April 2024.

Dalam kontrak barunya, Megawati Hangestri dikabarkan mendapat kenaikan gaji. Dia kini mendapat upah sebesar USD150 ribu per musim atau sekira Rp2,453 miliar.

Sebelumnya, Megawati mendapat gaji sebesar USD100 ribu atau sekira Rp1,59 miliar pada musim perdananya membela Red Sparks. Hal itu terjadi pada musim 2023-2024.