HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal All England 2025: Rehan/Gloria Dipulangkan Wakil China

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |19:21 WIB
Hasil Perempatfinal All England 2025: Rehan/Gloria Dipulangkan Wakil China
Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kandas di perempatfinal All England 2025 Super 1000 (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM – Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja kandas di perempatfinal All England 2025 Super 1000. Mereka takluk dua gim langsung 10-21 dan -21 dari Feng Yan Zhe/Wei Ya Xin.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (14/3/2025) malam WIB, Rehan/Gloria kesulitan sejak awal. Feng/Wei langsung memainkan pola permainan agresif.

Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)

Ganda campuran asal China itu leluasa mencetak poin hingga unggul atas Rehan/Gloria 5-1. Situasi itu membuat Rehan/Gloria berupaya mengejar dengan permainan cepat.

Namun sayang, mereka kurang efektif saat menyerang. Walhasil, Feng/Wei unggul pada jeda interval gim pertama dengan skor 11-6.

Selepas jeda, Feng/Wei masih mengandalkan permainan agresif. Ganda campuran ranking satu dunia itu akhirnya berhasil memenangkan pertandingan gim pertama dengan skor meyakinkan 21-10.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
