5 Pebulu Tangkis Unggulan yang Kalah di Hari Kedua All England 2025, Nomor 1 Unggulan Kedua Ditumbangkan Rehan/Gloria!

SEBANYAK 5 pebulutangkis unggulan menelan kekalahan di hari kedua All England 2025, Rabu 12 Maret 2025. Salah satunya bahkan ditumbangkan oleh ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja.

Perlahan-lahan para unggulan mulai tumbang di turnamen super 1000 tersebut. Padahal All England 2025 baru memainkan babak 32 besar saja. Lantas siapa unggulan yang baru saja gugur?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Unggulan yang Kalah di Hari Kedua All England 2025:

5. Hiroki Midorikawa/Natsu Saito

Midorikawa/Saito merupakan ganda campuran asal Jepang yang tumbang di tangan pasangan Inggris, Gregory Mairs/Jenny Mairs. Padahal, Midorikawa/Saito adalah unggulan kedelapan di All England 2025.

Midorikawa/Saito kalah dengan skor 17-21, 21-13, dan 13-21 usai berjuang selama 57 menit. Hasil itu menjadi kekalahan pertama Midorikawa/Saito dari duo Mairs setelah dua kali bertemu.

4. Kodai Naraoka

Kodai Naraoka adalah salah satu andalan Jepang di sektor tunggal putra. Sayangnya, perjalanan unggulan ke delapan di All England 2025 berlangsung singkat.

Naraoka langsung tumbang saat berjumpa kompatriotnya, Yushi Tanaka. Bertarung selama 1 jam 2 menut, Naraoka kalah dengan skor 13-21, 21-15, dan 9-21.

3. Liang Weikeng/Wang Chang

Ganda putra China, Liang Weikeng/Wang Chang merupakan unggulan ketiga di All England 2025. Sebagai salah satu andalan China diprediksi bisa melaju jauh pada turnamen super 1000 tersebut.

Akan tetapi, siapa sangka Liang/Wang justru tumbang di tangan ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Pahlevi Isfahani. Bermain selama 39 menit, Liang/Wang kalah dengan skor 17-21 dan 20-22.