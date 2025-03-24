Biodata dan Agama Fajar Alfian, Ganda Putra Indonesia yang Digeruduk Netizen karena Lakukan Body Shaming

BIODATA dan agama Fajar Alfian, ganda putra Indonesia yang digeruduk netizen karena lakukan body shaming sempat ramai di media sosial, baik Instagram maupun X. Hal itu bermula saat sang atlet bulu tangkis itu mengomentari unggahan video dari akun Instagram @fakta.indo beberapa waktu lalu.

Duet Muhammad Rian Ardianto itu mengomentari perempuan pendemo yang tengah berorasi pada demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum pada 26 Februari 2025. Sayangnya komentar Fajar justru menyinggung fisik sang pendemo.

1. Fajar Alfian Diduga Melakukan Body Shaming

Perempuan pada video tersebut cukup tajam dalam melontarkan kritikan kepada Komisioner KPU. Lantas hal itu pun menarik perhatian Fajar dan ia pun meninggalkan suatu komentar pada unggahan tersebut.

"Ibu sehat?" tulis Fajar. Dua jam setelahnya ia kembali menuliskan komentar. "Ibu juga kalo pinter pasang gigi dulu, Bu," tulis pebulutangkis kelahiran 7 Maret 1995 itu merujuk kepada pernyataan orator itu yang meledek kecerdasan para komisioner.

Setelah menuai reaksi panas dari banyak netizen, Fajar Alfian pun menghapus komentarnya tersebut. Namun, netizen yang terlanjur marah pun menangkap komentarnya dan membawanya ke X.

Fajar Alfian cedera di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

2. Dihujat Habis-habisan di X

Karena perbuatannya itu, Fajar Alfian pun mendapatkan banyak hujatan dari netizen pada media sosial X. Komentar tunangan Firly Assyifa Camilien itu pun dianggap mirip seperti buzzerp pemerintah.

"Shame on you Fajar Alfian. Inget lu idup pake UANG RAKYAT, dibiayai negara," tulis @ifa**** yang memotret komentarnya sebelum dihapus dan membawanya ke X.

Cuitan itu pun kemudian diproduksi ulang atau di-retweet oleh pengguna X lainnya. "Kayaknya Fajar Alfian mengkhawatirkan hal yang salah, daripada mengkhawatirkan gigi ibu ini lebih baik mengkhawatirkan performamu selama BWF tour," tulis @bay****.

Tak sampai disitu, netizen pun kembali meluapkan emosinya kepada Alfian melalui berbagai komentar pedas.

Seperti yang ditulis oleh akun @kim***, "Fajar Alfian, kamu benar-benar bodoh, sarjana pendidikan tapi gak punya attitude, nirempati, gak nyangka bakal kecewa sama ni orangm shame on you ajay,"

“Si Fajar Alfian ini atlet negara dan difasilitasi negara tapi gak punya attitude sedikit pun, apa dia gak malu? Dia itu atlet nasional, udah gitu lulusan S2 pula tapi lambenya macam preman pasar, malu-maluin aja jadi orang," tulis210***.