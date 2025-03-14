Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gugur di 16 Besar All England 2025, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebabnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |20:12 WIB
Gugur di 16 Besar All England 2025, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebabnya
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

BIRMINGHAM - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto meminta maaf kepada pencinta bulu tangkis Tanah Air karena telah gugur dari 16 besar All England 2025. Menurut pemaparan Fajar, lawan mereka bermain lebih baik serta dirinya dan Rian kerap melakukan kesalahan sendiri.

Fajar/Rian tersisih setelah kalah dari wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea) dengan skor 18-21, 27-25, 21-23. Pertemuan kedua pasangan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB.

1. Minta Maaf

Fajar Alfian mengakui memang tidak sesuai harapannya dan Rian. Jadi, dia menyampaikan permohonan maafnya gagal membawa nama Indonesia bersaing lebih jauh dalam All England 2025.

"Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, kami mohon maaf hasilnya tidak berhasil ke babak selanjutnya," kata Fajar dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

2. Penyebab Kalah

Menurut Fajar, lawan bermain sangat baik, sangat percaya diri. Hal itu membuat beberapa kali shuttlecock tanggung masih bisa mereka kembalikan dengan baik.

Fajar/Rian pun bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang sering diciptakan sendiri, seperti servis eror. Termasuk meningkatkan rasa percaya diri jika berjumpa situasi yang sama lagi.

"Di sisi lain, justru saya servis error tiga kali di poin kritis. Harga yang sangat mahal yang harus diterima. Ke depan saya harus perbaiki hal tersebut dan harus meningkatkan percaya diri di saat genting tadi," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123601/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-rl6o_large.jpg
Kisah Leo Rolly/Bagas Maulana yang Gagal Lanjutkan Tradisi Juara Ganda Putra Indonesia di All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123748/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-KLfY_large.jpg
Update Ranking BWF Kelar All England 2025: Leo Rolly/Bagas Maulana Melesat Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/40/3123718/an_se_young-7TE2_large.jpg
Kisah An Se Young, Bocah Korsel yang Akui Dirinya sebagai Ratu Bulutangkis Dunia Usai Juara All England 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123327/leo_rolly_carnando_dan_bagas_maulana-H1XV_large.jpg
Indonesia 0 Gelar di All England 2025, PBSI Bilang Begini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123272/kim_won_ho_dan_seo_seung_jae_juara_all_england_2025-PkWd_large.jpg
2 Negara Peraih Gelar Juara Terbanyak di All England 2025, Nomor 1 Bikin Indonesia Meringis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/40/3123221/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-Hrxl_large.jpg
Alasan Leo Rolly/Bagas Maulana Gagal Kalahkan Wakil Korea Selatan di Final All England 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement