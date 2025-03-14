Gugur di 16 Besar All England 2025, Fajar Alfian/Rian Ardianto Beberkan Penyebabnya

BIRMINGHAM - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto meminta maaf kepada pencinta bulu tangkis Tanah Air karena telah gugur dari 16 besar All England 2025. Menurut pemaparan Fajar, lawan mereka bermain lebih baik serta dirinya dan Rian kerap melakukan kesalahan sendiri.

Fajar/Rian tersisih setelah kalah dari wakil Korea Selatan Kang Min Hyuk/Ki Dong Ju (Korea) dengan skor 18-21, 27-25, 21-23. Pertemuan kedua pasangan berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris, Jumat (14/3/2025) dini hari WIB.

1. Minta Maaf

Fajar Alfian mengakui memang tidak sesuai harapannya dan Rian. Jadi, dia menyampaikan permohonan maafnya gagal membawa nama Indonesia bersaing lebih jauh dalam All England 2025.

"Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung, kami mohon maaf hasilnya tidak berhasil ke babak selanjutnya," kata Fajar dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/3/2025).

Fajar Alfian/Rian Ardianto. (Foto: PBSI)

2. Penyebab Kalah

Menurut Fajar, lawan bermain sangat baik, sangat percaya diri. Hal itu membuat beberapa kali shuttlecock tanggung masih bisa mereka kembalikan dengan baik.

Fajar/Rian pun bertekad untuk memperbaiki kesalahan yang sering diciptakan sendiri, seperti servis eror. Termasuk meningkatkan rasa percaya diri jika berjumpa situasi yang sama lagi.

"Di sisi lain, justru saya servis error tiga kali di poin kritis. Harga yang sangat mahal yang harus diterima. Ke depan saya harus perbaiki hal tersebut dan harus meningkatkan percaya diri di saat genting tadi," katanya.