Hasil Semifinal Swiss Open 2025: Putri KW Tumbang dari Wakil China

BASEL – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) tumbang di babak semifinal Swiss Open 2025 Super 500. Ia takluk dua gim langsung 15-21 dan 14-21 dari Chen Yu Fei.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (22/3/2025) malam WIB, Putri langsung mendapat tekanan dari Chen. Tunggal putri nomor 11 dunia asal Indonesia itu tertinggal 1-6.

Putri perlahan mampu memangkas jarak menjadi 7-8, bahkan menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Namun, ia masih harus tertinggal dari Chen di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Keduanya bermain cukup sengit setelah itu. Namun Chen mampu keluar dari tekanan dengan memperlebar jarak menjadi 17-12 atas Putri.

Sementara Putricukup kesulitan untuk keluar dari tekanan. Pada akhirnya, Chen sukses mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.

Putri masih mendapat tekanan dari Chen di gim kedua, namun mampu unggul 8-7. Namun begitu, tunggal putri China tersebut terus memberikan perlawanan ketat.