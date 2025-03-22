Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Swiss Open 2025: Putri KW Tumbang dari Wakil China

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |22:31 WIB
Hasil Semifinal Swiss Open 2025: Putri KW Tumbang dari Wakil China
Putri Kusuma Wardani (Putri KW) tumbang di babak semifinal Swiss Open 2025 Super 500 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) tumbang di babak semifinal Swiss Open 2025 Super 500. Ia takluk dua gim langsung 15-21 dan 14-21 dari Chen Yu Fei.

Bermain di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Sabtu (22/3/2025) malam WIB, Putri langsung mendapat tekanan dari Chen. Tunggal putri nomor 11 dunia asal Indonesia itu tertinggal 1-6.

Putri KW bermain di Malaysia Open 2025 (Foto: PBSI)

Putri perlahan mampu memangkas jarak menjadi 7-8, bahkan menyamakan kedudukan menjadi 10-10. Namun, ia masih harus tertinggal dari Chen di interval gim pertama dengan skor 10-11.

Keduanya bermain cukup sengit setelah itu. Namun Chen mampu keluar dari tekanan dengan memperlebar jarak menjadi 17-12 atas Putri.

Sementara Putricukup kesulitan untuk keluar dari tekanan. Pada akhirnya, Chen sukses mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.

Putri masih mendapat tekanan dari Chen di gim kedua, namun mampu unggul 8-7. Namun begitu, tunggal putri China tersebut terus memberikan perlawanan ketat.

 

Halaman:
1 2
