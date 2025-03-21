Hasil Perempatfinal Swiss Open 2025: Febriana/Amallia ke 4 Besar, Sabar/Reza Pulang

BASEL – Hasil berbeda didapat dua wakil Indonesia pada perempatfinal Swiss Open 2025 Super 300. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi meraih kemenangan sementara Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menelan kekalahan.

Kedua wakil Indonesia itu bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (21/3/2025) malam WIB. Ana/Tiwi memulai pertandingan lebih dulu dengan menghadapi ganda putri Thailand, Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong.

1. Febriana/Amallia

Ana/Tiwi memulai gim pertama dengan baik. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu selalu ungguli Kanlaha/Muenwong, termasuk pada interval gim pertama dengan skor 11-7. Setelah itu, mereka terus memperlebar keunggulan, hingga menutup gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Ana/Tiwi kembali mendominasi dan berhasil unggul di interval dengan skor 11-7. Poin demi poin terus didapat mereka setelah interval. Hasilnya, pasangan ranking delapan dunia asal Indonesia itu menang dengan skor 21-15.

2. Sabar/Reza

Kemudian berlanjut ke pertandingan Sabar/Reza yang harus kalah lewat pertarungan sengit tiga gim melawan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee asal Taiwan. Duet non Pelatnas itu harus takluk di gim pertama dengan skor ketat 19-21.

Namun di gim kedua, Sabar/Reza mulai menemukan ritme permainannya. Mereka unggul 11-8 atas pasangan Taiwan tersebut. Poin demi poin terus dicuri oleh mereka hingga merebut gim kedua dengan kemenangan 21-14 atas Fang-Chih/Fang-Jen.