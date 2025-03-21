Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Swiss Open 2025: Febriana/Amallia ke 4 Besar, Sabar/Reza Pulang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |21:33 WIB
Hasil Perempatfinal Swiss Open 2025: Febriana/Amallia ke 4 Besar, Sabar/Reza Pulang
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi memenangi pertandingan di perempatfinal Swiss Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL – Hasil berbeda didapat dua wakil Indonesia pada perempatfinal Swiss Open 2025 Super 300. Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi meraih kemenangan sementara Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani menelan kekalahan.

Kedua wakil Indonesia itu bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Jumat (21/3/2025) malam WIB. Ana/Tiwi memulai pertandingan lebih dulu dengan menghadapi ganda putri Thailand, Laksika Kanlaha/Phataimas Muenwong.

1. Febriana/Amallia

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Ana/Tiwi memulai gim pertama dengan baik. Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu selalu ungguli Kanlaha/Muenwong, termasuk pada interval gim pertama dengan skor 11-7. Setelah itu, mereka terus memperlebar keunggulan, hingga menutup gim pertama dengan skor 21-13.

Pada gim kedua, Ana/Tiwi kembali mendominasi dan berhasil unggul di interval dengan skor 11-7. Poin demi poin terus didapat mereka setelah interval. Hasilnya, pasangan ranking delapan dunia asal Indonesia itu menang dengan skor 21-15.

2. Sabar/Reza

Kemudian berlanjut ke pertandingan Sabar/Reza yang harus kalah lewat pertarungan sengit tiga gim melawan Fang-Chih Lee/Fang-Jen Lee asal Taiwan. Duet non Pelatnas itu harus takluk di gim pertama dengan skor ketat 19-21.

Namun di gim kedua, Sabar/Reza mulai menemukan ritme permainannya. Mereka unggul 11-8 atas pasangan Taiwan tersebut. Poin demi poin terus dicuri oleh mereka hingga merebut gim kedua dengan kemenangan 21-14 atas Fang-Chih/Fang-Jen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/40/3127160/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-KWMg_large.jpg
Penyebab Dejan/Fadia Catat Hasil Minor di Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/40/3125344/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-7fsn_large.jpg
Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125269/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-D4G8_large.jpg
Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125228/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-6JCm_large.jpg
Hasil Final Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Gagal Juara, Usai Kalah dari Ganda Putra Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125158/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-DegW_large.jpg
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125133/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-IPx5_large.jpg
Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement