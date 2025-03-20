Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Swiss Open 2025: Kompak, Febriana/Amallia dan Sabar/Reza Lolos ke Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 20 Maret 2025 |22:39 WIB
Hasil 16 Besar Swiss Open 2025: Kompak, Febriana/Amallia dan Sabar/Reza Lolos ke Perempatfinal!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
HASIL 16 besar Swiss Open 2025 akan diulas Okezone. Dua wakil Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses lolos ke perempatfinal.

Kepastian itu didapat usai Febriana/Amallia dan Sabar/Reza menangi laga 16 besar Swiss Open 2025. Laga itu digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Kamis (20/3/2025) malam WIB.

Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berlaga di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

1. Febriana/Amallia Lolos Perempatfinal

Febriana/Amallia bertanding lebih dulu melawan ganda putri Taiwan, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih Yun. Pasangan yang akrab disapa Ana/Tiwi itu harus bersusah payah melewati pertarungan tiga gim untuk meraih kemenangan.

Pada gim pertama, Febriana/Amallia langsung direpotkan oleh permainan efektif dari Hsu/Lin. Mereka akhirnya menelan kekalahan dari wakil Taiwan itu dengan skor 17-21.

Memasuki gim kedua, Ana/Tiwi bermain agresif sejak awal pertandingan. Sempat mendapatkan perlawanan sengit, ganda putri ranking delapan dunia itu akhirnya mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak 21-11.

Pada gim penentuan, Febriana/Amallia bermain lepas untuk meredam permainan Hsu/Lin. Tampil konsisten, juara Taipei Open 2024 itu pun berhasil memenangkan pertandingan 21-13. Kemenangan ini membawa Ana/Tiwi ke babak perempatfinal Swiss Open 2025.

 

