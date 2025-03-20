Usai Amankan Tiket 16 Besar, Putri KW Optimis Capai Final Swiss Open 2025

BASEL - Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani optimis bisa melaju jauh di Swiss Open 2025. Sebab atlet yang akrab disapa Putri KW itu merasa secara undian, bagannya tidaklah terlalu sulit.

Upaya Putri KW untuk melaju jauh hingga ke final Swiss Open 2025 sudah dimulai dari babak pertama. Ya, Putri KW telah lolos dari babak pertama dan sukses merebut tiket ke 16 besar.

1. Sukses Lewati Rintangan Awal

Putri KW melewati rintangan pertama dengan mengalahkan Chiu Pin-Chian asal Taiwan di St. Jakobshalle, Rabu 19 Maret 2025 kemarin. Pemain ranking 11 dunia itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-18.

Putri KW sangat bersyukur bisa meraih kemenangan tanpa mengalami cedera. Dia mengakui kalau di gim kedua terlalu terburu-buru sehingga lawannya bisa mengejar ketertinggalan.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

“Alhamdulillah bisa menang dan tidak ada cedera apapun. Di gim pertama saya cukup puas dengan penampilan saya walaupun di beberapa poin ada pengembalian yang tanggung,” kata Putri KW dalam keterangan resmi PBSI, Kamis (20/3/2025).

“Masuk di gim kedua setelah unggul 12-7 atau 12-8 ada rally-rally yang dia menangkan akhirnya bisa tersusul karena emosional saya sedikit naik jadi mau buru-buru mematikan,” sambungnya.

“Itu membuat lawan berbalik percaya diri. Beruntung bisa kembali fokus di poin-poin akhir,” terang dia.

2. Optimis Menang Lagi

Selanjutnya, Putri KW akan menghadapi Anupama Upadhyaya asal India di babak 16 besar pada Kamis (20/3). Jika menang, dia akan menghadapi pemenang antara Isharani Baruah (India) versus Qian Xi Han (China).