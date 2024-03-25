Kisah Haru Lanny Tria dan Ribka Sugiarto, Ganda Putri Indonesia Awalnya Tak Diunggulkan Kini Sukses Juara Swiss Open 2024

KISAH haru Lanny Tria Mayasari dan Ribka Sugiarto menarik untuk diulas. Pasalnya, ganda putri Indonesia ini awalnya tidak diunggulkan, namun kini sukses menjadi juara di ajang Swiss Open 2024.

Ya, ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto baru saja mencetak sejarah di ajang Swiss Open 2024. Datang sebagai pasangan non unggulan, ganda putri peringkat 32 dunia ini sukses menjadi juara di ajang level super 300 itu.

Mengawali perjalanan menghadapi pasangan India, Simran Singhi/Ritika Thaker, Lanny/Ribka sukses menang mudah dengan skor 21-17 dan 21-7.

Berlanjut di babak 16 besar menghadapi Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam asal Hong Kong, mereka kembali menang straight game, 21-12 dan 21-13. Begitu pula di babak quarter final dimana Lanny/Ribka sukses mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami/Yuna Kato dengan skor 21-18 dan 21-17.

Jalan terjal dihadapi mereka di babak semifinal saat mereka harus menghadapi kompatriot yang sekaligus unggulan pertama Swiss Open 2024, Apriani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Namun dengan semangat luar biasa, Lanny/Ribka sukses menang comeback 21-13, 10-21, dan 21-23.

Melaju ke partai final, Lanny Tria Mayasari dan Ribka Sugiarto harus menghadapi ganda putri Taiwan peringkat 24 ranking BWF, Hsu Ya Ching dan Lin Wan Ching. Bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Minggu (24/3/2024) malam WIB, wakil Indonesia itu sempat tumbang di game pertama dengan skor 13-21.