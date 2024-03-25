Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Haru Lanny Tria dan Ribka Sugiarto, Ganda Putri Indonesia Awalnya Tak Diunggulkan Kini Sukses Juara Swiss Open 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |21:04 WIB
Kisah Haru Lanny Tria dan Ribka Sugiarto, Ganda Putri Indonesia Awalnya Tak Diunggulkan Kini Sukses Juara Swiss Open 2024
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH haru Lanny Tria Mayasari dan Ribka Sugiarto menarik untuk diulas. Pasalnya, ganda putri Indonesia ini awalnya tidak diunggulkan, namun kini sukses menjadi juara di ajang Swiss Open 2024.

Ya, ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto baru saja mencetak sejarah di ajang Swiss Open 2024. Datang sebagai pasangan non unggulan, ganda putri peringkat 32 dunia ini sukses menjadi juara di ajang level super 300 itu.

Mengawali perjalanan menghadapi pasangan India, Simran Singhi/Ritika Thaker, Lanny/Ribka sukses menang mudah dengan skor 21-17 dan 21-7.

Berlanjut di babak 16 besar menghadapi Yeung Nga Ting/Yeung Pui Lam asal Hong Kong, mereka kembali menang straight game, 21-12 dan 21-13. Begitu pula di babak quarter final dimana Lanny/Ribka sukses mengalahkan wakil Jepang, Rui Hirokami/Yuna Kato dengan skor 21-18 dan 21-17.

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

Jalan terjal dihadapi mereka di babak semifinal saat mereka harus menghadapi kompatriot yang sekaligus unggulan pertama Swiss Open 2024, Apriani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Namun dengan semangat luar biasa, Lanny/Ribka sukses menang comeback 21-13, 10-21, dan 21-23.

Melaju ke partai final, Lanny Tria Mayasari dan Ribka Sugiarto harus menghadapi ganda putri Taiwan peringkat 24 ranking BWF, Hsu Ya Ching dan Lin Wan Ching. Bertanding di St. Jakobshalle, Basel, Minggu (24/3/2024) malam WIB, wakil Indonesia itu sempat tumbang di game pertama dengan skor 13-21.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement