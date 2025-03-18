Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

7 Pebulu Tangkis Unggulan yang Pilih Mundur dari Swiss Open 2025, Nomor 1 Apriyani Rahayu/Siti Fadia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 Maret 2025 |09:13 WIB
7 Pebulu Tangkis Unggulan yang Pilih Mundur dari Swiss Open 2025, Nomor 1 Apriyani Rahayu/Siti Fadia!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

7 pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. 

Usai All England 2025, ajang bulu tangkis bergengsi lainnya dengan level Super 300, yakni Swiss Open 2025, siap digelar. Tepatnya, ajang ini akan dihelat di St Jakobshalle, Basel, Swiss, pada 18 hingga 23 Maret 2025.

Sayangnya, sejumlah pemain unggulan dipastikan mundur jelang Swiss Open 2025 digelar. Beragam alasan pun melatarbelakanginya. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 7 pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025:

7. Lee Zii Jia (Malaysia)

Lee Zii Jia. instagram

Salah satu pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025 adalah Lee Zii Jia. Dia padahal jadi andalan Malaysia di sektor tunggal putra.

Di Swiss Open 2025, Lee Zii Jia pun berstatus unggulan kelima. Tetapi sayangnya, dia tak bisa berlaga karena alami masalah pada pergelangan kaki kanannya.

"Tim LZJ dapat mengonfirmasi bahwa Zii Jia mengundurkan diri dari Swiss Open mendatang di Basel karena cedera pergelangan kaki kanannya. Zii Jia akan menjalani perawatan lebih lanjut sebelum pengumuman apa pun tentang rencana turnamennya,” keterangan Tim LZJ, dikutip dari Olympic.com, Selasa (18/3/2025).

6. Sung Shuo-yun (Taiwan)

Sung Shuo-yun

Kemudian, ada Sung Shuo-yun. Tunggal putri Taiwan ini berstatus unggulan kedelapan di Swiss Open 2025. Tetapi, juara Hylo Open 2024 itu pilih mundur.

5. Ratchanok Intanon (Thailand)

Selanjutnya, ada Ratchanok Intanon. Bintang tunggal putri Thailand ini juga putuskan mundur dari Swiss Open 2025. Sebelumnya, dia turut mentas di All England 2025, namun gugur di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/40/3127160/dejan_ferdinansyah_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-KWMg_large.jpg
Penyebab Dejan/Fadia Catat Hasil Minor di Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/40/3125344/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-7fsn_large.jpg
Kecewa Jadi Runner Up di Swiss Open 2025, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bertekad Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125269/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-D4G8_large.jpg
Penyebab Shohibul Fikri/Daniel Marthin Gagal Juara Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125228/muhammad_shohibul_fikri_dan_daniel_marthin-6JCm_large.jpg
Hasil Final Swiss Open 2025: Fikri/Daniel Gagal Juara, Usai Kalah dari Ganda Putra Thailand!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125158/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-DegW_large.jpg
Demi Gelar Juara, Shohibul Fikri/Daniel Marthin Bakal Berikan Segalanya di Final Swiss Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/40/3125133/muhammad_shohibul_fikri_bersama_daniel_martin-IPx5_large.jpg
Senangnya Shohibul Fikri/Daniel Marthin Usai Lolos Final Swiss Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement