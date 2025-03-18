7 Pebulu Tangkis Unggulan yang Pilih Mundur dari Swiss Open 2025, Nomor 1 Apriyani Rahayu/Siti Fadia!

7 pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

Usai All England 2025, ajang bulu tangkis bergengsi lainnya dengan level Super 300, yakni Swiss Open 2025, siap digelar. Tepatnya, ajang ini akan dihelat di St Jakobshalle, Basel, Swiss, pada 18 hingga 23 Maret 2025.

Sayangnya, sejumlah pemain unggulan dipastikan mundur jelang Swiss Open 2025 digelar. Beragam alasan pun melatarbelakanginya. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 7 pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025:

7. Lee Zii Jia (Malaysia)

Salah satu pebulu tangkis unggulan yang pilih mundur dari Swiss Open 2025 adalah Lee Zii Jia. Dia padahal jadi andalan Malaysia di sektor tunggal putra.

Di Swiss Open 2025, Lee Zii Jia pun berstatus unggulan kelima. Tetapi sayangnya, dia tak bisa berlaga karena alami masalah pada pergelangan kaki kanannya.

"Tim LZJ dapat mengonfirmasi bahwa Zii Jia mengundurkan diri dari Swiss Open mendatang di Basel karena cedera pergelangan kaki kanannya. Zii Jia akan menjalani perawatan lebih lanjut sebelum pengumuman apa pun tentang rencana turnamennya,” keterangan Tim LZJ, dikutip dari Olympic.com, Selasa (18/3/2025).

6. Sung Shuo-yun (Taiwan)

Kemudian, ada Sung Shuo-yun. Tunggal putri Taiwan ini berstatus unggulan kedelapan di Swiss Open 2025. Tetapi, juara Hylo Open 2024 itu pilih mundur.

5. Ratchanok Intanon (Thailand)

Selanjutnya, ada Ratchanok Intanon. Bintang tunggal putri Thailand ini juga putuskan mundur dari Swiss Open 2025. Sebelumnya, dia turut mentas di All England 2025, namun gugur di babak pertama.