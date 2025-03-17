Hasil Lengkap Final All England 2025: Korea Selatan dan China Sabet 2 Gelar, Indonesia 0 Titel

BIRMINGHAM – Hasil lengkap final All England 2025 sudah diketahui. Korea Selatan dan China berhasil merebut dua gelar. Sementara, Indonesia pulang dengan tangan kosong.

Seluruh rangkaian final All England digelar di Utilita Arena, Birmingham, Minggu 16 Maret 2025 sore hingga malam WIB. Hasilnya, Jepang menyempil dengan satu gelar di antara China dan Korea Selatan.

1. Senegara

Di ganda campuran, Guo Xin Wa/Cheng Fang Hui asal China berhasil mengalahkan rekan senegaranya Feng Yan Zhe/Wei Ya Xin 21-16, 10-21, dan 23-21.

Sektor ganda putri juga menghasilkan duel senegara yakni Jepang. Nami Matsuyama/Chiharu Shida sukses membuat Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto menelan kekalahan 21-16, 14-21, dan 21-17.

2. Tunggal Putra

Di sektor tunggal putra, Shi Yu Qikembali meraih titel juara. Ia menaklukkan Lee Chia-Hao dua gim langsung 21-17 dan 21-19. Ini jadi gelar kedua baginya setelah pertama pada All England 2018.

Bergeser ke tunggal putri, An Se-young menang dengan susah payah melawan Wang Zhu Wei. Sempat kalah 13-21 di gim pertama, si anak ajaib dari Korea Selatan memenangi dua gim berikutnya 21-18 dan 21-18.