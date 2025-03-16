Bersinar di All England 2025, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Akui Belajar Banyak dari Hendra Setiawan

BIRMINGHAM - Penampilan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di All England 2025 menjadi sorotan karena saking bersinarnya. Menurut ganda putra Indonesia tersebut, semua itu tak lepas dari pelatih mereka, yakni Hendra Setiawan.

Sabar/Reza sukses menembus semifinal setelah mengalahkan Liu Kuang Heng/Yang Po Han (Taiwan). Ganda putra ranking delapan dunia itu menang dalam dua gim langsung (21-11, 21-17) di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 14 Maret 2025 kemarin.

Ini menjadi pertama kalinya Sabar/Reza melangkah ke semifinal All England. Tak ayal pencapaian di turnamen berlevel Super 1000 itu sangat berarti bagi keduanya.

1. Berkat Hendra Setiawan

Reza menyatakan pencapaian ini berkat pelajaran berharga dari mantan atlet ganda putra Hendra Setiawan. Menurut Reza, peraih medali emas Olimpiade 2008 itu banyak mengajari tentang kedisiplinan.

"Tidak ada yang banyak berubah dari hari-hari koh Hendra Setiawan, sama saja ketika dulu sama-sama jadi pemain," kata Reza dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (16/3/2025).

"Kami banyak mencontoh dia terutama dari disiplinnya. Koh Hendra disiplin dari semua aspek," sambungnya.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani (Foto: X/@INABadminton)

2. Beruntung Bisa Belajar Banyak dari Hendra

Senada dengan Reza, Sabar juga merasakan efek positif dari mentor sekelas Hendra Setiawan. Sabar sangat senang bisa diajari langsung oleh mantan pebulu tangkis top dunia itu.