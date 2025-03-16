Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Mengapa Casey Stoner Membenci Valentino Rossi? Ini Alasannya

Rizky Darmawan , Jurnalis-Minggu, 16 Maret 2025 |03:00 WIB
Mengapa Casey Stoner Membenci Valentino Rossi? Ini Alasannya
Casey Stoner dan Valentino Rossi saat masih balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MENGAPA Casey Stoner membenci Valentino Rossi? Kebencian pembalap asal Australia itu kepada bos VR46 Racing Team rupanya telah tumbuh semenjak mereka berdua masih menjadi rival di MotoGP.

Dalam sejarahnya, Casey Stoner sempat menjadi pembalap yang sukses membuat The Doctor gagal meraih juara dunia di 2007. Sejak saat itulah Stoner mulai dipandang sebagai rival Rossi.

1. Berawal Insiden di Seri Amerika Serikat

Namun hubungan keduanya justru menjadi sengit di 2008. Kala itu Stoner sempat geram dengan manuver berbahaya Rossi di MotoGP Amerika Serika 2008.

Setelahnya, pria yang telah berusia 39 tahun itu mulai mengkritik sang legenda asal Italia tersebut. Bahkan kritik terbarunya yang dilontarkan tahun lalu sempat mencuri banyak perhatian.

2. Penyebab Benci Rossi

Valentino Rossi dan Casey Stoner (Foto: Instagram/@valeyellow46)
Valentino Rossi dan Casey Stoner (Foto: Instagram/@valeyellow46)

Alasan mengapa Casey Stoner membenci Valentino Rossi ini diungkapkan dalam sebuah wawancara di tahun 2024. 

Menurut Stoner, Valentino Rossi kerap menggunakan media dan publik untuk menyerang para rivalnya seperti Jorge Lorenzo dan Marc Marquez.

Juara MotoGP dua kali itu juga menyebut jika Rossi selalu menjadi karakter utama atau protagonis di media MotoGP dan penonton. Sehingga tidak pernah ada sosok yang mampu melawannya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
