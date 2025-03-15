Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal All England 2025: Sabar/Reza dan Leo/Bagas Kompak ke Semifinal, Gregoria Tersingkir!

HASIL lengkap wakil Indonesia di perempatfinal All England 2025 akan diulas Okezone. Sejumlah wakil mendulang hasil manis, di antaranya diraih Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Ya, ajang All England 2025 sudah selesai menyajikan pertandingan perempatfinal pada kemarin malam. Dari 4 wakil yang berlaga, hanya 2 yang bisa melaju ke babak semifinal.

1. Leo/Bagas dan Sabar/Reza Kompak ke Semifinal

Dua wakil Tanah Air yang berhasil lolos ke semifinal All England 2025 berasal dari sektor ganda putra. Mereka adalah Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Sabar/Reza lebih dahulu melangkah ke semifinal All England 2025. Kepastian itu didapat setelah mereka menumbangkan utusan Taiwan, Liu Kuang Heng/Yang Po Han.

Main di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Jumat 14 Maret 2025 malam WIB, Sabar/Reza menang dalam dua gim langsung. Mereka menyelesaikan laga dengan skor 21-11 dan 21-17.

Jejak manis Sabar/Reza diikuti Leo/Bagas. Mereka lolos ke semifinal usai susah payah kalahkan unggulan kedelapan asal Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan dengan skor 21-11, 20-22, dan 22-20.

Di babak semifinal, dua ganda putra Indonesia tersebut akan saling berhadapan. Mereka akan perang saudara untuk rebut tiket final.