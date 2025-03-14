Hasil Perempatfinal All England 2025: Sabar/Reza Melompat ke Semifinal!

BIRMINGHAM – Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani melompat ke semifinal All England 2025 Super 1000. Mereka berhasil mengalahkan Liu Kuang-Heng/Yang Po-Han dua gim langsung 21-11 dan 21-17 di perempatfinal All England 2025.

Bermain di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (14/3/2025) malam WIB, Sabar/Reza memulai pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi. Ganda putra ranking delapan dunia itu mengombinasikan permainan cepat dan pukulan keras untuk memimpin di awal gim pertama.

Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi (Foto: PBSI)

Pola permainan itu membuat Liu/Yang kesulitan. Mereka pun tertinggal menjelang jeda interval gim pertama. Sabar/Reza terus menekan duet Taiwan itu dengan permainan agresif.

Pada jeda interval gim pertama, Sabar/Reza akhirnya sukses mengunci keunggulan dengan skor 11-6. Setelah jeda, mereka tidak mau membuang momentum positif ini.

Sabar/Reza terus melancarkan serangan hingga merebut kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-11. Permainan mereka terlihat semakin matang.