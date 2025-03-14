Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Putri KW, Satu-satunya Anggota Polwan Berpangkat Bripda yang Main di All England 2025

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 14 Maret 2025 |14:00 WIB
Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani . (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH Putri KW menjadi satu-satunya anggota Polisi Wanita (Polwan) berpangkat Bripda yang main di All England 2025 menarik untuk dibahas. Ya, tunggal putri Indonesia yang bernama lengkap Putri Kusuma Wardani itu bukan sekadar atlet biasa, tetapi juga seorang Polwan yang sudah berpangkat Bripda.

Putri KW pun menjadi salah satu wakil Indonesia di gelaran All England 2025. Bermain di sektor tunggal putri, ia sempat membuat debut mengesankan saat berhasil mengalahkan wakil Thailand, Supanida Katethong, di babak pertama dengan skor 21-16, 21-14.

Namun, langkahnya harus terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari wakil China, Chen Yu Fei, pada Kamis (13/3/2025). Putri KW tumbang dalam pertandingan tiga gim yang ketat dengan skor 14-21, 24-22, 10-21.

1. Kisah Putri KW Jadi Satu-satunya Anggota Polwan Berpangkat Bripda yang Main di All England 2025

Putri KW adalah pebulu tangkis Indonesia kelahiran Tangerang, Banten, 20 Juli 2002. Selain menjadi atlet, ia ternyata juga berstatus anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Ya, Putri KW aktif menjadi polisi wanita atau Polwan. Adapun pangkat yang disandangnya adalah Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)
Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Melihat ke belakang, Putri KW memang memiliki cita-cita lain selain menjadi atlet bulu tangkis, tepatnya Polwan. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi jaminan saat kelak dirinya gantung raket.

Kemudian, impiannya terwujud setelah menjalani pendidikan polisi wanita (Polwan) pada 2022. Waktu itu, keputusan mengejutkan Putri KW ini banyak disorot karena kariernya di jagat bulu tangkis sedang berkembang.

Meski begitu, PBSI tetap mendukung penuh keputusan Putri KW yang ingin menjadi Polwan. Namun, mereka memberi syarat agar Putri tetap berlatih agar siap apabila ada panggilan dari PBSI untuk bertanding.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
